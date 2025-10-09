Målfest när Brynäs krossade Lindlöven J18 på bortaplan

Brynäs-seger med 15–0 mot Lindlöven J18

Axel Hillström gjorde fyra mål för Brynäs

Vincent Häggström matchvinnare för Brynäs

Brynäs hade inga problem borta mot Lindlöven J18 i U18 regional väst herr och vann med utklassningssiffrorna 15–0 (5–0, 3–0, 7–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Brynäs Axel Hillström, som stod för hela fyra mål i matchen.

Resultatet innebär att Lindlöven J18 nu har sex förluster i rad.

Axel Hillström fyramålsskytt för Brynäs

Brynäs dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Brynäs som var vassast och gick från 0–5 till 0–8 tack vare sju raka mål (! ), mål av Thed Jobs, Lexus Lidmo och Leon Roos. Brynäs fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 15–0. Målen i sista perioden gjordes av Leon Roos, Lexus Lidmo, Axel Hillström, Thed Jobs, Leo Sumenkovic, Simon Karlsson och Kellan Case O´leary.

Det här betyder att Lindlöven J18 är kvar på elfte plats och Brynäs stannar på femte plats, i tabellen.

Lindlöven J18 tar sig an Mora i nästa match borta söndag 12 oktober 16.30. Brynäs möter samma dag 12.00 Strömsbro hemma.

Lindlöven J18–Brynäs 0–15 (0–5, 0–3, 0–7)

U18 regional väst herr, Lindehov

Första perioden: 0–1 (3.35) Vincent Häggström (Alexander Søyland, Leo Sumenkovic), 0–2 (13.19) Axel Hillström (Lucas Rosander, Frans Kandell), 0–3 (16.32) Axel Hillström (Frans Kandell, Teodor Larsson), 0–4 (16.46) Elliot Pettersson (Axel Arnberg), 0–5 (19.44) Axel Hillström (Axel Arnberg, Lucas Rosander).

Andra perioden: 0–6 (20.21) Thed Jobs (Axel Hillström, Teodor Larsson), 0–7 (28.55) Lexus Lidmo (Leon Roos), 0–8 (38.05) Leon Roos (Lexus Lidmo, Hugo Jonsson).

Tredje perioden: 0–9 (41.59) Axel Hillström (Lucas Rosander), 0–10 (47.32) Simon Karlsson (Kellan Case O´leary, Thed Jobs), 0–11 (47.49) Leo Sumenkovic (Vincent Häggström, Alexander Søyland), 0–12 (48.36) Thed Jobs (Leon Roos, Lexus Lidmo), 0–13 (49.14) Kellan Case O´leary (Elliot Pettersson, Vide Donnerstål), 0–14 (52.27) Leon Roos (Kellan Case O´leary, Oliver Christensen), 0–15 (59.18) Lexus Lidmo (Hugo Jonsson, Thed Jobs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven J18: 0-0-5

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Lindlöven J18: Mora IK, borta, 12 oktober

Brynäs: Strömsbro IF, hemma, 12 oktober