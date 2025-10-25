Målfest för Skellefteå AIK U18 borta mot Östersunds IK U18

Skellefteå AIK U18 vann med 10–0 mot Östersunds IK U18

Skellefteå AIK U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Love Lorentzon avgjorde för Skellefteå AIK U18

Det blev en riktig storseger för Skellefteå AIK U18 mot Östersunds IK U18 borta i U18 regional norr herr. Matchen slutade 0–10 (0–2, 0–4, 0–4).

Segern var Skellefteå AIK U18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Sundsvall Hockey U18 nästa för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Även i andra perioden var Skellefteå AIK U18 starkast och gick från 0–2 till 0–6 genom mål av Olle Lundström, Love Lorentzon, Sixten Lundberg och Andreas Harlin Sundin. Skellefteå AIK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Andreas Harlin Sundin, Carl Lundberg, Hjalmar Nilsén och Ed Forsfjäll.

Carl Lundberg gjorde ett mål för Skellefteå AIK U18 och spelade fram till tre mål och Douglas Johnsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Skellefteå AIK U18 ligger på fjärde plats i tabellen och Östersunds IK U18 är på sjunde plats.

Tisdag 28 oktober 19.00 spelar Östersunds IK U18 hemma mot Modo Hockey U18 i sista omgången. Skellefteå AIK U18 möter Sundsvall Hockey U18 borta i Ungdomshallen söndag 26 oktober 13.00.

Östersunds IK U18–Skellefteå AIK U18 0–10 (0–2, 0–4, 0–4)

U18 regional norr herr, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (12.37) Love Lorentzon (Manne Nyström, Werner Hansson), 0–2 (19.28) Douglas Johnsson (Hjalmar Morén Holmström, Mio Forssell).

Andra perioden: 0–3 (23.26) Olle Lundström (Douglas Johnsson), 0–4 (30.58) Love Lorentzon (Werner Hansson, Manne Nyström), 0–5 (37.01) Sixten Lundberg (Hjalmar Nilsén), 0–6 (38.40) Andreas Harlin Sundin (Carl Lundberg).

Tredje perioden: 0–7 (41.55) Ed Forsfjäll (Carl Lundberg, Hjalmar Morén Holmström), 0–8 (48.25) Carl Lundberg (Ed Forsfjäll, Douglas Johnsson), 0–9 (54.11) Hjalmar Nilsén (Mio Forssell, Olle Lundström), 0–10 (58.39) Andreas Harlin Sundin (Carl Lundberg, Kim Tjärnström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK U18: 2-0-3

Skellefteå AIK U18: 4-0-1

Nästa match:

Östersunds IK U18: Modo Hockey, hemma, 28 oktober

Skellefteå AIK U18: IF Sundsvall Hockey, borta, 26 oktober