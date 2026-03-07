Målfest för Mora borta mot Almtuna

Mora vann med 6–0 mot Almtuna

Albin Hurtig tvåmålsskytt för Mora

Wille Lundin matchvinnare för Mora

Det blev en riktig storseger för Mora mot Almtuna borta i U18 Nationell norra. Matchen slutade 0–6 (0–3, 0–0, 0–3). Senast lagen möttes vann Almtuna med 1–3.

Albin Hurtig gjorde två mål för Mora

Mora stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 2.02.

Andra perioden blev mållös.

Mora fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Albin Hurtig, Sebastian Nilsson och Jacob Appelqvist.

Med tre omgångar kvar är Almtuna på nionde plats i tabellen medan Mora är på sjätte plats.

I nästa match, söndag 8 mars möter Almtuna Leksand hemma i Gränbyhallen 13.00 medan Mora spelar hemma mot Brynäs 12.00.

Almtuna–Mora 0–6 (0–3, 0–0, 0–3)

U18 Nationell norra, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (17.11) Wille Lundin (Edvin Ekblad, Simon Qvarnström-Sjöberg), 0–2 (17.52) Sebastian Spjuth, 0–3 (19.13) Albin Hurtig (Patric Hellström, Edvin Ekblad).

Tredje perioden: 0–4 (41.36) Sebastian Nilsson (Albin Dahlqvist, Sebastian Taliga), 0–5 (52.07) Albin Hurtig (Patric Hellström), 0–6 (58.19) Jacob Appelqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Mora: 3-1-1

Nästa match:

Almtuna: Leksands IF, hemma, 8 mars 13.00

Mora: Brynäs IF, hemma, 8 mars 12.00