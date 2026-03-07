Prenumerera

Målfest för Mora borta mot Almtuna

  • Mora vann med 6–0 mot Almtuna

  • Albin Hurtig tvåmålsskytt för Mora

  • Wille Lundin matchvinnare för Mora

Det blev en riktig storseger för Mora mot Almtuna borta i U18 Nationell norra. Matchen slutade 0–6 (0–3, 0–0, 0–3). Senast lagen möttes vann Almtuna med 1–3.

Albin Hurtig gjorde två mål för Mora

Mora stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 2.02.

Andra perioden blev mållös.

Mora fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Albin Hurtig, Sebastian Nilsson och Jacob Appelqvist.

Med tre omgångar kvar är Almtuna på nionde plats i tabellen medan Mora är på sjätte plats.

I nästa match, söndag 8 mars möter Almtuna Leksand hemma i Gränbyhallen 13.00 medan Mora spelar hemma mot Brynäs 12.00.

Almtuna–Mora 0–6 (0–3, 0–0, 0–3)

U18 Nationell norra, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (17.11) Wille Lundin (Edvin Ekblad, Simon Qvarnström-Sjöberg), 0–2 (17.52) Sebastian Spjuth, 0–3 (19.13) Albin Hurtig (Patric Hellström, Edvin Ekblad).

Tredje perioden: 0–4 (41.36) Sebastian Nilsson (Albin Dahlqvist, Sebastian Taliga), 0–5 (52.07) Albin Hurtig (Patric Hellström), 0–6 (58.19) Jacob Appelqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Mora: 3-1-1

Nästa match:

Almtuna: Leksands IF, hemma, 8 mars 13.00

Mora: Brynäs IF, hemma, 8 mars 12.00

