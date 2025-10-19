Målfest för Modo Hockey U18 borta mot Piteå Hockey U18

Modo Hockey U18 vann med 9–1 mot Piteå Hockey U18

Modo Hockey U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Malcom Gästrin matchvinnare för Modo Hockey U18

Det blev en riktig storseger för Modo Hockey U18 mot Piteå Hockey U18 borta i U18 regional norr herr. Matchen slutade 1–9 (1–4, 0–4, 0–1).

– Vi möter nog det skickligaste laget i serien men trots siffrorna så gör vi ett bra försvarsspel och står upp bra, vår målvakt Hugo gör ännu en bra match i målet, kommenterade Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund efter matchen.

Segern var Modo Hockey U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Piteå Hockey U18 nu har åtta förluster i rad.

Piteå Hockey U18–Modo Hockey U18 – mål för mål

Modo Hockey U18 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.42 genom Malcom Gästrin och gick upp till 0–3. Piteå Hockey U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Modo Hockey U18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–4. Även i andra perioden var det Modo Hockey U18 som spelade bäst och gick från 1–4 till 1–8 genom mål av Kid Åkerman, Emil Öberg, Milan Sundström och Rasmus Sahlman. Milan Sundström stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–9-mål med 50 sekunder kvar att spela assisterad av Oscar Westberg och Emil Wagner. 1–9-målet blev matchens sista.

Milan Sundström gjorde två mål för Modo Hockey U18 och spelade dessutom fram till två mål och Emil Öberg stod för tre poäng, varav två mål.

För Modo Hockey U18 gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Piteå Hockey U18 är på tolfte och sista plats. Noteras kan att Modo Hockey U18 sedan den 26 september har avancerat fem placeringar i tabellen.

Piteå Hockey U18 tar sig an Clemensnäs U18 i nästa match borta fredag 24 oktober 19.15. Modo Hockey U18 möter Ö-vik Hockey U18 hemma tisdag 21 oktober 19.00.

Piteå Hockey U18–Modo Hockey U18 1–9 (1–4, 0–4, 0–1)

U18 regional norr herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (6.42) Malcom Gästrin (Emil Öberg, Milan Sundström), 0–2 (7.56) Malcom Gästrin (Leon Schenk), 0–3 (10.41) Emil Öberg, 1–3 (17.32) Gustav Olsson (Gustav Lundkvist Börjesson, Leo Jonsson), 1–4 (19.56) Oscar Eriksson (Olle Byström, Sam Kusuki).

Andra perioden: 1–5 (26.10) Kid Åkerman (Leon Schenk), 1–6 (27.00) Emil Öberg (Milan Sundström, Oscar Eriksson), 1–7 (35.13) Milan Sundström, 1–8 (39.44) Rasmus Sahlman (Emil Wagner, Ludvig Bodén).

Tredje perioden: 1–9 (59.10) Milan Sundström (Oscar Westberg, Emil Wagner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå Hockey U18: 0-0-5

Modo Hockey U18: 4-1-0

Nästa match:

Piteå Hockey U18: Clemensnäs HC, borta, 24 oktober

Modo Hockey U18: Örnsköldsvik HF, hemma, 21 oktober