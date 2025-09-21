Målfest för Leksand hemma mot Lindlöven J18

Seger för Leksand med 11–2 mot Lindlöven J18

Leonard Torgner matchvinnare för Leksand

Andra raka segern för Leksand

Det blev en riktig storseger för Leksand mot Lindlöven J18 hemma i U18 regional väst herr. Matchen slutade 11–2 (3–0, 4–1, 4–1).

VIK Hockey nästa för Leksand

I första perioden var det Leksand som var starkast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Leksand hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 4–0 efter 7.38 genom Leonard Torgner, och gick upp till 6–0 innan Lindlöven J18 svarade.

I periodpausen hade Leksand ledningen med 7–1. Leksand vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 11–2.

Leonard Torgner gjorde två mål för Leksand och tre målgivande passningar, Loui Karlsson stod för ett mål och tre assists, Noel Nord gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Alwin Jarl gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Eliaz Sjökvist hade tre assists.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Lindlöven J18 är på tionde plats.

Nästa motstånd för Leksand är VIK Hockey. Lindlöven J18 tar sig an Grums hemma. Båda matcherna spelas torsdag 25 september 19.00.

Leksand–Lindlöven J18 11–2 (3–0, 4–1, 4–1)

U18 regional väst herr, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (5.56) Theo Pennerborn (Alwin Jarl), 2–0 (7.46) Loui Karlsson (Leonard Torgner, Noel Nord), 3–0 (11.38) Leonard Torgner (Loui Karlsson, Noel Nord).

Andra perioden: 4–0 (27.38) Leonard Torgner (Eliaz Sjökvist), 5–0 (29.25) Alwin Jarl (Troy Fransson), 6–0 (36.06) Edwin With (Hugo Altörn, Eliaz Sjökvist), 6–1 (38.16) William Stenius (Loke Österlund, Kim Svantesson), 7–1 (38.23) Noel Nord (Loui Karlsson, Leonard Torgner).

Tredje perioden: 7–2 (40.56) Lorenzo Karlefäldt, 8–2 (57.06) Noel Nord (Loui Karlsson, Leonard Torgner), 9–2 (58.01) Troy Fransson (Alwin Jarl), 10–2 (58.40) Albin Kihlman (Lukas Lissel, Eliaz Sjökvist), 11–2 (58.57) Kalle Almqvist.

Nästa match:

Leksand: VIK Västerås HK, borta, 25 september

Lindlöven J18: Grums IK, hemma, 25 september