Luleå U18:s segerrad mot Östersunds IK U18 intakt

Luleå U18-seger med 3–0 mot Östersunds IK U18

Luleå U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Otto Andersson matchvinnare för Luleå U18

Luleå U18 fortsätter att ha det lätt mot Östersunds IK U18 i U18 Nationell norra. På lördagen vann Luleå U18 på nytt – den här gången med 3–0 (2–0, 1–0, 0–0) hemma i Lulebohallen. Det var Luleå U18:s elfte raka seger mot Östersunds IK U18.

Det här innebär att Luleå U18 nu har fyra segrar i följd i U18 Nationell norra.

Luleå U18–Östersunds IK U18 – mål för mål

Otto Andersson gjorde 1–0 till Luleå U18 efter tio minuter assisterad av Jesse Suopanki och Albin Rönnqvist. Laget ökade också ledningen till 2–0 när Benjamin Nyström slog till på pass av Melvin Wande efter 12.12.

Luleå U18 gjorde också 3–0 genom Lo Axelsson efter förarbete av Veeti Virta och Jan Rejthar efter 18.06 i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och Luleå U18 höll i sin 3–0-ledning och vann.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Luleå U18 på tredje plats och Östersunds IK U18 sist, på tolfte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Luleå HF vunnit.

Söndag 22 februari möter Luleå U18 Timrå IK U18 hemma 12.00 och Östersunds IK U18 möter Skellefteå AIK U18 borta 15.30.

Luleå U18–Östersunds IK U18 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

U18 Nationell norra, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (10.01) Otto Andersson (Jesse Suopanki, Albin Rönnqvist), 2–0 (12.12) Benjamin Nyström (Melvin Wande).

Andra perioden: 3–0 (38.06) Lo Axelsson (Veeti Virta, Jan Rejthar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 4-0-1

Östersunds IK U18: 1-0-4

Nästa match:

Luleå U18: Timrå IK, hemma, 22 februari 12.00

Östersunds IK U18: Skellefteå AIK, borta, 22 februari 15.30