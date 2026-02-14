Luleå U18:s segerrad mot Mora intakt

Luleå U18 vann med 4–2 mot Mora

Mora har varit lite av ett favoritmotstånd för Luleå U18. På lördagen tog Luleå U18 ännu en seger borta mot Mora. Matchen i U18 Nationell norra slutade 4–2 (0–1, 2–1, 2–0). Det var Luleå U18:s femte raka seger mot just Mora.

Sebastian Nilsson gjorde 1–0 till Mora efter bara 3.50 efter förarbete av Lukas Forsmark.

Mora utökade ledningen genom Albin Dahlqvist efter 8.47 i andra perioden.

Luleå U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Benjamin Nyström och Otto Andersson.

5.54 in i tredje perioden nätade Luleå U18:s Melvin Wande på pass av Benjamin Nyström och Isak Linder och gav laget ledningen. Benjamin Nyström stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 41 sekunder kvar att spela. Nyström fullbordade därmed Luleå U18:s vändning.

Luleå U18:s Benjamin Nyström stod för fyra poäng, varav två mål och Melvin Wande gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Mora har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå U18 har tre vinster och två förluster och 16–15 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Luleå med 5–4.

I nästa match, söndag 15 februari möter Mora Skellefteå AIK U18 hemma i Wibe Arena 10.30 medan Luleå U18 spelar borta mot Leksand 14.00.

Mora–Luleå U18 2–4 (1–0, 1–2, 0–2)

U18 Nationell norra, Wibe Arena

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-0-3

Luleå U18: 3-0-2

Nästa match:

Mora: Skellefteå AIK, hemma, 15 februari 10.30

Luleå U18: Leksands IF, borta, 15 februari 14.00