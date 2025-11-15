Luleå U18 segrade mot Björklöven U18

Luleå U18 vann med 5–1 mot Björklöven U18

Benjamin Nyström med fyra mål för Luleå U18

Andra raka segern för Luleå U18

Luleå U18 vann med 5–1 (2–0, 1–0, 2–1) på hemmaplan mot Björklöven U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund kommenterade matchen:

– Vi startar inte matchen på bästa sätt och får ganska tidigt en uppförsbacke. I andra perioden spelar vi upp oss men får tyvärr inte utdelning. I tredje perioden rinner det oss ur händerna, trots att vi reducerar och börjar få lite hugg.

Snackisen var Benjamin Nyström – som gjorde hela fyra av Luleå U18:s mål.

Benjamin Nyström fyramålsskytt för Luleå U18

Luleå U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 6.25 i andra perioden slog Benjamin Nyström till på nytt framspelad av Melvin Wande och Edvin Grimståhl och gjorde 3–0. Björklöven U18 reducerade till 3–1 redan efter efter 32 sekunder i tredje perioden genom Carl Karmehag assisterad av Kristaps Katkovskis och Tom Andersson. Mer än så blev det dock inte för Björklöven U18.

2.43 in i tredje perioden nätade Luleå U18:s Otto Andersson på pass av Edvin Grimståhl och Jesse Suopanki och ökade ledningen.

Efter 12.50 slog Benjamin Nyström till återigen framspelad av Edvin Grimståhl och Melvin Wande och ökade ledningen för Luleå U18.

Björklöven U18 har haft en tuff start på serien och har bara en poäng efter tre spelade matcher. Luleå U18 har sex poäng.

I nästa match, söndag 16 november möter Luleå U18 Vännäs U18 hemma i Coop Norrbotten Arena 14.00 medan Björklöven U18 spelar hemma mot Timrå IK U18 13.15.

Luleå U18–Björklöven U18 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (2.51) Benjamin Nyström (Edvin Grimståhl, Jesse Suopanki), 2–0 (19.26) Benjamin Nyström.

Andra perioden: 3–0 (26.25) Benjamin Nyström (Melvin Wande, Edvin Grimståhl).

Tredje perioden: 3–1 (40.32) Carl Karmehag (Kristaps Katkovskis, Tom Andersson), 4–1 (42.43) Otto Andersson (Edvin Grimståhl, Jesse Suopanki), 5–1 (52.50) Benjamin Nyström (Edvin Grimståhl, Melvin Wande).

Nästa match:

Luleå U18: Vännäs HC, hemma, 16 november

Björklöven U18: Timrå IK, hemma, 16 november