Luleå U18 imponerade – höll nollan och vann

Luleå U18 segrade – 3–0 mot Täby

Luleå U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Edvin Grimståhl matchvinnare för Luleå U18

Luleå U18 vann på hemmaplan mot Täby i U18 Nationell norra herr. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Luleå U18, 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Segern var Luleå U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Luleå U18–Täby – mål för mål

Luleå U18 tog ledningen efter sex minuter genom Edvin Grimståhl.

Efter 7.29 i andra perioden nätade Otto Andersson framspelad av Melvin Wande och Hugo Westin och gjorde 2–0.

Luleå U18 gjorde också 3–0 genom Benjamin Nyström med assist av Leonards Aleksandrs Grundmanis och Jesse Suopanki efter 3.54 i tredje perioden.

I tabellen innebär det här att Täby nu ligger på tionde plats i tabellen. Luleå U18 är på tredje plats. Täby var sexa i tabellen för 15 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Den 7 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Tibble Ishall.

Söndag 25 januari möter Luleå U18 AIK hemma 11.30 och Täby möter Skellefteå AIK U18 borta 12.00.

Luleå U18–Täby 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

U18 Nationell norra herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (6.34) Edvin Grimståhl.

Andra perioden: 2–0 (27.29) Otto Andersson (Melvin Wande, Hugo Westin).

Tredje perioden: 3–0 (43.54) Benjamin Nyström (Leonards Aleksandrs Grundmanis, Jesse Suopanki).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 4-1-0

Täby: 1-0-4

Nästa match:

Luleå U18: AIK, hemma, 25 januari 11.30

Täby: Skellefteå AIK, borta, 25 januari 12.00