Luleå U18 avgjorde tät match mot Skellefteå AIK U18 i tredje perioden

Luleå U18-seger med 4–3 mot Skellefteå AIK U18

Luleå U18 avgjorde efter 59.18.

Melvin Wande gjorde två mål för Luleå U18

Matchen mellan hemmalaget Skellefteå AIK U18 och gästande Luleå U18 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Luleå U18 och vann matchen i U18 Nationell norra med 4–3 (0–0, 1–1, 3–2).

Den första perioden slutade mållös.

1.29 in i andra perioden gjorde Luleå U18 1–0. Målskytt var Mille Björk på pass av Jesse Suopanki och Vidar Fredriksson. Efter 12.37 i andra perioden nätade Olle Lundström framspelad av Carl Lundberg och Max Johannesén och kvitterade för Skellefteå AIK U18.

Luleå U18 startade tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 1–3-ledning. Men Skellefteå AIK U18 svarade och gjorde 2–3.

Därefter var det dock Luleå U18 som avgjorde. Laget gjorde 2–4 med sex minuter kvar att spela genom Melvin Wande. Skellefteå AIK U18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 3–4.

För Skellefteå AIK U18 gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Luleå U18 är på tredje plats. Skellefteå AIK U18 var åtta i tabellen för 31 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Det här var fjärde mötet mellan Skellefteå AIK U18 och Luleå U18 den här säsongen. Luleå HF har tagit två segrar före den här matchen. Skellefteå AIK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Skellefteå AIK U18 Leksand borta och Luleå U18 möter Mora borta. Båda matcherna spelas lördag 14 februari 11.00.

Skellefteå AIK U18–Luleå U18 3–4 (0–0, 1–1, 2–3)

U18 Nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 0–1 (21.29) Mille Björk (Jesse Suopanki, Vidar Fredriksson), 1–1 (32.37) Olle Lundström (Carl Lundberg, Max Johannesén).

Tredje perioden: 1–2 (41.30) Måns Josbrant (Isak Bergenstråhle), 1–3 (50.07) Melvin Wande (Måns Josbrant), 2–3 (52.48) Joel Näslund (Hjalmar Nilsén, Mio Forssell), 2–4 (54.24) Melvin Wande, 3–4 (59.18) Mio Forssell (Hjalmar Nilsén, Carl Lundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 3-1-1

Luleå U18: 3-0-2

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Leksands IF, borta, 14 februari 11.00

Luleå U18: Mora IK, borta, 14 februari 11.00