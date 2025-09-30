Love Lorentzon tvåmålsskytt för Skellefteå AIK U18 i segern mot Vännäs
Följ HockeySverige på
Google news
- Skellefteå AIK U18 segrade – 4–1 mot Vännäs
- Love Lorentzon tvåmålsskytt för Skellefteå AIK U18
- Hjalmar Nilsén matchvinnare för Skellefteå AIK U18
Skellefteå AIK U18 vann mötet med Vännäs borta med 4–1 (0–0, 3–0, 1–1) på tisdagen i U18 regional norr herr.
Love Lorentzon tvåmålsskytt för Skellefteå AIK U18
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Skellefteå AIK U18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3. Skellefteå AIK U18 ökade ledningen till 0–4, på nytt genom Love Lorentzon efter 3.21 i tredje perioden.
Elvis Eriksson reducerade förvisso, men närmare än 1–4 kom inte Vännäs. Skellefteå AIK U18 tog därmed en säker seger.
Skellefteå AIK U18:s Love Lorentzon stod för tre poäng, varav två mål.
Det här betyder att Vännäs nu ligger på tredje plats i tabellen och Skellefteå AIK U18 är på andra plats.
Tisdag 7 oktober 19.30 spelar Vännäs hemma mot Björklöven. Skellefteå AIK U18 möter Timrå IK U18 hemma i Skellefteå Kraft Arena lördag 4 oktober 15.30.
Vännäs–Skellefteå AIK U18 1–4 (0–0, 0–3, 1–1)
U18 regional norr herr, Vännäs Ishall
Andra perioden: 0–1 (26.31) Love Lorentzon (Hjalmar Nilsén), 0–2 (33.44) Hjalmar Nilsén (Love Lorentzon, Gustav Lindberg), 0–3 (37.50) Andreas Harlin Sundin (Mio Forssell, Ludvig Vestman).
Tredje perioden: 0–4 (43.21) Love Lorentzon (Jonathan Lindgren, Theo Lindberg Persson), 1–4 (47.51) Elvis Eriksson.
Nästa match:
Vännäs: IF Björklöven, hemma, 7 oktober
Skellefteå AIK U18: Timrå IK, hemma, 4 oktober
Den här artikeln handlar om: