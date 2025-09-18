Loke Österlund låg bakom segern för Lindlöven J18 mot Borlänge

Lindlöven J18 vann med 5–4 efter straffar

Loke Österlund tremålsskytt för Lindlöven J18

Andra förlusten i följd för Borlänge

Ett hattrick stod Lindlöven J18:s Loke Österlund för i matchen mot Borlänge i U18 regional väst herr. Lindlöven J18 vann på hemmaplan med 5–4 (1–0, 1–2, 2–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Det var första segern för Lindlöven J18, efter 0–2-förlust mot Strömsbro i premiären.

Lagen möttes inte förra säsongen.

Loke Österlund gjorde tre mål för Lindlöven J18

Lindlöven J18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.13 slog Loke Österlund till assisterad av Elias Sjöö och Iago Vidan Chomchey. Borlänge kvitterade till 1–1 genom Noah Olérs i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 16.17 gjorde Lindlöven J18 2–1 genom Sixten Manfredsson.

Borlänge kvitterade till 2–2 genom Tomas Strazovec med 1.29 kvar att spela av perioden. Borlänge tog ledningen med 2–3, återigen genom Tomas Strazovec, som gjorde sitt andra mål, efter 3.20 i tredje perioden.

Lindlöven J18 kvitterade till 3–3 genom Loke Österlund efter 11.24 av perioden.

Borlänge gjorde 3–4 genom Roberts Vesko efter 12.06.

Lindlöven J18 gjorde 4–4 genom Noah Trumbäck efter 12.31 av perioden. I straffläggningen var det Lindlöven J18 som avgjorde till 5–4. Den avgörande straffen stod Loke Österlund för.

Lindlöven J18:s Loke Österlund gjorde tre mål.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 21 september. Då möter Lindlöven J18 Leksand i Tegera Arena 14.00. Borlänge tar sig an VIK Hockey hemma 12.00.

Lindlöven J18–Borlänge 5–4 (1–0, 1–2, 2–2, 0–0, 1–0)

U18 regional väst herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (2.13) Loke Österlund (Elias Sjöö, Iago Vidan Chomchey).

Andra perioden: 1–1 (20.43) Noah Olérs (Oskar Jonsson), 2–1 (36.17) Sixten Manfredsson (Wilmer Ericsson), 2–2 (38.31) Tomas Strazovec (Fabian Englund Lövgren, Sixten Stornils).

Tredje perioden: 2–3 (43.20) Tomas Strazovec (Nils Björklund Östning), 3–3 (51.24) Loke Österlund (Hugo Botström), 3–4 (52.06) Roberts Vesko (Adrians Klavins, Nils Björklund Östning), 4–4 (52.31) Noah Trumbäck (Lorenzo Karlefäldt, Iago Vidan Chomchey).

Straffar: 5–4 (65.00) Loke Österlund.

Nästa match:

Lindlöven J18: Leksands IF, borta, 21 september

Borlänge: VIK Västerås HK, hemma, 21 september