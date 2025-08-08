Löftet går i pappas fotspår: ”Alltid bott nära en ishall”

Sebastian Meijer vann SM-guld med HV71 2004.

Farfar Ulf var mångårig tränare i Ulricehamn.

Hockeyn har alltid varit en stor del i storlöftet Bosse Meijers liv.

– Det har hjälpt mig mycket, säger han till Hockeysverige.se

Nu är han aktuell som en del i Sveriges trupp till Hlinka Gretzky Cup.

Hlinka Gretzky Cup markerar början på ett viktigt år för många draftaktuella spelare. Turneringen är den första samlingen för det nya U18-landslaget, där årets upplaga framför allt består av spelare födda 2008. Sverige kommer till turneringen med en rad starka namn, inte minst 16-årige talangen Bosse Meijer, som Hockeysverige.se har pratat med inför turneringen.

– Det känns riktigt bra. Vi har ett brett lag och en bra offensiv som vi kan luta oss mot, säger han.

Hlinka Gretzky Cup samlar åtta av världens främsta hockeynationer och spelas i början av augusti varje år, antingen i Slovakien och Tjeckien eller i Kanada. Årets upplaga avgörs i Trenčín i Slovakien och Brno i Tjeckien mellan 11 och 16 augusti.

Genom åren har många spelare påbörjat sin resa mot draftens förstarunda här. Exempelvis inledde Axel Sandin-Pelikka sitt dominanta år inför draften med en stark insats i Hlinka Gretzky Cup. Ifjol var Ivar Stenberg en klart lysande stjärna, trots att han inte är tillgänglig i draften förrän 2026. I år hoppas Bosse Meijer kunna göra samma resa.

Pappa Sebastian vann guld med HV

Bosse Meijers resa mot Hlinka Gretzky Cup och NHL-draften började i Ulricehamn, där familjen har en stark förankring i den lokala föreningen Ulricehamns IF.

Farfar Ulf var mångårig tränare för klubben och det var här pappa Sebastian började sin resa mot Elitserien. Sebastian Meijer fanns bland annat med i HV71:s legendariska guldlag från 2004, lett av målvaktsikonen Stefan Liv.

– Det har hjälpt mig mycket, säger Bosse och fortsätter.

– Pappa spelade på hög nivå när jag växte upp, så jag var ofta med i omklädningsrummet och fick tidigt känna på hur det fungerar runt ett lag. Vi flyttade tillbaka till Ulricehamn när pappa slutade spela, men vi har alltid bott nära en ishall och hockeyn har alltid varit en stor del av livet, säger Bosse Meijer.

”Har hjälpt mig mycket”

Både pappa och farfar har också varit hans tränare under större delen av uppväxten.

– Även när de inte varit tränare har de alltid kommit med tips och åsikter, vilket har hjälpt mig mycket, säger Bosse Meijer.

Under sin sista säsong i Ulricehamn spelade Meijer i U16-laget med pappa och farfar som tränare. Trots att han ännu inte fyllt 14 när säsongen 22/23 inleddes spelade han även i J18 och J20 samt gjorde seniordebut i division 2 för Ulricehamn. Säsongen visade att Meijer var redo för nästa steg och under sommaren som följde gick flytten till Göteborg och Frölunda.

Hur var det att flytta från Ulricehamn till Frölunda?

– Det kändes både bra och naturligt. Det är inte så långt hemifrån och Frölunda har känts rätt hela vägen, säger Meijer.

I Frölunda har Meijer tagit ytterligare steg mot att bli den pålitliga tvåvägscenter han är idag. Så här beskriver han själv sin spelstil och sina främsta styrkor som center.

– Jag är en spelare som kan bidra i det mesta: spela många minuter, ta ansvar i viktiga situationer och bidra i både defensiven och offensiven. Jag är rätt bra på skridskorna och försöker vara en tvåvägscenter, säger Bosse Meijer om sin egen spelstil.

Även om Meijer har både tekniken och spelintelligensen att ta en offensiv roll finns det andra karaktärsdrag som sticker ut ännu mer: Meijer har en imponerande arbetskapacitet och är osvikligt laglojal. Han är den typen av center som ofta tar mer defensivt ansvar än sina egna backar.

”Det är väldigt roligt att få vara kapten”

Kombinationen av teknisk skicklighet och moget ansvarstagande gör att Bosse Meijer framstår som ett naturligt kaptensämne. Trots sin sena födelsedag var han kapten för Frölunda J18 och U17-landslaget under fjolåret. Med andra ord var det en 15-årig Meijer som ledde dessa lag när den gångna säsongen inleddes.

– Det är väldigt roligt att få vara kapten. Jag försöker mest vara mig själv och se till att alla i laget är med och känner sig delaktiga. Det handlar mycket om att hålla laget på rätt spår och sträva mot samma mål, säger Meijer.

I Frölunda har den inställningen inte gått obemärkt förbi. Frölundas akademichef Kristoffer Mártin lyfter fram Meijers ledarskap både på och utanför isen.

– Han är framför allt ett exempel på isen, men även utanför. Han är alltid positiv, alltid glad och jobbar alltid hårdast i gymmet eller var det än är. Jag skulle säga att han ligger väldigt nära Max Friberg när det gäller att ta sig an en kaptenroll. Bosse visar alltid vägen och gör hundra procent i alla lägen. Det är en bra kapten, säger Kristoffer Martín.

”Kör hundra procent i allt han gör”

Även Sebastian Pihl, tidigare tränare för Frölunda J18, ger samma bild av Meijer efter att ha sett honom som lagkapten.

– Jag känner att han alltid ger allt och kör hundra procent i allt han gör. Han var lagkapten förra året i J18 och tog sig an den rollen på ett väldigt bra sätt. Det är egenskaperna som sticker ut, att han hela tiden kör, aldrig backar och står för det han säger. Han är fantastisk att se på just för att han verkligen alltid ger allt, säger Sebastian Pihl.

Bosse Meijers uppoffrande spelstil blir en tillgång när småkronorna kliver in i Hlinka Gretzky Cup. Sverige har inte lyckats vinna turneringen sedan 2007 då Victor Hedman lyfte bucklan i tjeckiska Hodonín.

I år hoppas Sverige vara tillbaka högst upp på pallen. Utöver Bosse Meijer finns flera lovande talanger, däribland Elton Hermansson och Marcus Nordmark, som imponerat internationellt på U17-nivå. Det tidigare U17-landskaget har bland annat slagit USA:s sammansvetsade lag som tränar och spelar ihop till vardags.

”Vi behöver bli ännu mer allround”

Så här ser Meijer själv på Hlinka Gretzky Cup.

– Det är en stor turnering och det känns stort att få vara med. Alla länder vill vinna där, så det är en rolig utmaning, säger Meijer.

För de tidigare U17-landslagsspelarna finns revanschlust efter att ha fallit i semifinal mot Kanada i inofficiella U17-VM i vintras. Bosse Meijer beskriver laget som en starkt sammansvetsad grupp som är redo att ta lärdom av tidigare turneringar.

– Vi är en tajt grupp där alla pratar med alla. Vi behöver bli ännu mer allround och lägga mer fokus på defensiven i de viktiga matcherna, men vi har styrkan att kunna gå långt, säger Meijer.

Med sin spelförståelse, skridskoåkning och ledarskap går Bosse Meijer in i Hlinka Gretzky Cup som ett av de mest spännande namnen inför NHL-draften 2027. Nu väntar turneringsstarten i slovakiska Trenčín mot Tyskland kl. 15.30 på måndag 11 augusti.

Tyvärr har ingen svensk kanal köpt rättigheter till Hlinka Gretzky Cup, men höjdpunkter kommer finnas på NHL Network och TSN. Hockeysverige.se är på plats och kommer rapportera löpande från Slovakien och Tjeckien.