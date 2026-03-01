Linköping HC U18 vann mot Huddinge IK i U18 Nationell södra herr

Linköping HC U18 segrade – 5–2 mot Huddinge IK

Benjamin Jismyr matchvinnare för Linköping HC U18

Fjärde förlusten i följd för Huddinge IK

Linköping HC U18 vann mötet med Huddinge IK på hemmaplan med 5–2 (2–0, 1–0, 2–2) på söndagen i U18 Nationell södra herr.

Resultatet innebär att Huddinge IK nu har fyra förluster i rad.

Växjö nästa för Linköping HC U18

Ture Holmér gav Linköping HC U18 ledningen efter fyra minuter framspelad av Eric Sevallius och Markus Linderoth. Efter 6.10 gjorde laget 2–0 när Vincent Näsström hittade rätt på pass av Ture Holmér och Victor Tjäder.

Efter 15.59 i andra perioden slog Benjamin Jismyr till framspelad av Clemens Troxler och Melwin Lundberg Bergström och gjorde 3–0.

Huddinge IK reducerade dock till 3–1 genom Anton Skoog Sjölund efter 7.33 av perioden.

Linköping HC U18 gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Melwin Lundberg Bergström och Victor Tjäder. Det rycket avgjorde matchen.

Oscar Gisslander reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Huddinge IK. Linköping HC U18 tog därmed en stabil seger.

Benjamin Jismyr gjorde ett mål för Linköping HC U18 och spelade dessutom fram till två mål.

Med fyra omgångar kvar är Linköping HC U18 på åttonde plats i tabellen medan Huddinge IK är på elfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Huddinge med 4–3 efter förlängning .

I nästa omgång har Linköping HC U18 Växjö borta i Växjö Ishall, torsdag 5 mars 19.00. Huddinge IK spelar hemma mot Örebro Hockey U18 lördag 7 mars 16.00.

Linköping HC U18–Huddinge IK 5–2 (2–0, 1–0, 2–2)

U18 Nationell södra herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (4.00) Ture Holmér (Eric Sevallius, Markus Linderoth), 2–0 (6.10) Vincent Näsström (Ture Holmér, Victor Tjäder).

Andra perioden: 3–0 (35.59) Benjamin Jismyr (Clemens Troxler, Melwin Lundberg Bergström).

Tredje perioden: 3–1 (47.33) Anton Skoog Sjölund (Dante Islercelik), 4–1 (48.54) Melwin Lundberg Bergström (Benjamin Jismyr, Oliver Ericsson), 5–1 (55.28) Victor Tjäder (Benjamin Jismyr, Vincent Näsström), 5–2 (57.23) Oscar Gisslander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 2-0-3

Huddinge IK: 1-1-3

Nästa match:

Linköping HC U18: Växjö Lakers HC, borta, 5 mars 19.00

Huddinge IK: Örebro HK, hemma, 7 mars 16.00