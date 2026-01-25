Linköping HC U18 starkast i straffläggningen – vann hemma mot Frölunda

Linköping HC U18 segrade – 4–3 efter straffar

Victor Tjäder med två mål för Linköping HC U18

Ture Holmér avgjorde för Linköping HC U18

Det var jämnt hela vägen när Linköping HC U18 mötte Frölunda hemma i U18 Nationell södra herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0). Ture Holmér blev hjälte i straffläggningen.

Linköping HC U18:s Victor Tjäder tvåmålsskytt

Frölunda tog ledningen i början av första perioden genom Charlie Kalldin.

Linköping HC U18 kvitterade till 1–1 genom Victor Tjäder efter 7.03.

Efter 7.40 i matchen gjorde Frölunda 1–2 genom Wilson Axelsson.

Efter 13.15 i andra perioden nätade Victor Tjäder återigen framspelad av Vincent Näsström och Benjamin Jismyr och kvitterade för Linköping HC U18. Frölundas Neo Eriksson gjorde 2–3 efter 17.44 på pass av Felix Selindh och Hilmer Öhman.

Efter 57 sekunder i tredje perioden kvitterade Linköping HC U18 till 3–3 genom Gustav Bernhardsson efter förarbete av Benjamin Jismyr och Vincent Näsström.

I straffläggningen var det Linköping HC U18 som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Ture Holmér för.

Linköping HC U18:s nya tabellposition är åttonde plats medan Frölunda fortfarande leder serien, tre poäng före Växjö.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Frölunda har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Linköping HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Linköping HC U18 är HV 71. Frölunda tar sig an Växjö borta. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 19.00.

Linköping HC U18–Frölunda 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (3.32) Charlie Kalldin (Olle Zetterstedt, Elton Mildaeus), 1–1 (7.03) Victor Tjäder (William Boman), 1–2 (7.40) Wilson Axelsson (Hilmer Öhman, Gustav Gäbel).

Andra perioden: 2–2 (33.15) Victor Tjäder (Vincent Näsström, Benjamin Jismyr), 2–3 (37.44) Neo Eriksson (Felix Selindh, Hilmer Öhman).

Tredje perioden: 3–3 (40.57) Gustav Bernhardsson (Benjamin Jismyr, Vincent Näsström).

Straffar: 4–3 (65.00) Ture Holmér.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 3-1-1

Frölunda: 3-1-1

Nästa match:

Linköping HC U18: HV 71, hemma, 28 januari 19.00

Frölunda: Växjö Lakers HC, borta, 28 januari 19.00