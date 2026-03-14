Linköping HC U18 besegrade Rögle på hemmaplan

Linköping HC U18-seger med 3–1 mot Rögle

William Boman matchvinnare för Linköping HC U18

Andra raka förlusten för Rögle

Linköping HC U18 vann mötet i U18 Nationell södra herr hemma mot Rögle, med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1).

Malmö nästa för Linköping HC U18

Linköping HC U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.26 slog Vincent Näsström till efter pass från Benjamin Jismyr och Victor Tjäder.

Efter 6.42 i andra perioden slog William Boman till på pass av Eric Sevallius och gjorde 2–0.

14.00 in i tredje perioden slog Lucas Toumeh till framspelad av Oscar Helmfrid och Felix Mattsson och ökade ledningen. 16.41 in i perioden satte Olle Bülow pucken på pass av Felix Svensson och Hugo Svensson Schramm och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Rögle.

Linköping HC U18 har tre segrar och två förluster och 16–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rögle har en vinst och fyra förluster och 7–14 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Linköping HC U18 på åttonde plats i tabellen medan Rögle är på tionde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Linköping HC U18 tar sig an Malmö i nästa match hemma söndag 15 mars 12.00. Rögle möter samma dag 12.30 HV 71 borta.

Linköping HC U18–Rögle 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (2.26) Vincent Näsström (Benjamin Jismyr, Victor Tjäder).

Andra perioden: 2–0 (26.42) William Boman (Eric Sevallius).

Tredje perioden: 3–0 (54.00) Lucas Toumeh (Oscar Helmfrid, Felix Mattsson), 3–1 (56.41) Olle Bülow (Felix Svensson, Hugo Svensson Schramm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 3-0-2

Rögle: 1-1-3

Nästa match:

Linköping HC U18: IF Malmö Redhawks, hemma, 15 mars 12.00

Rögle: HV 71, borta, 15 mars 12.30