Linköping har fem raka segrar – vann mot Olofström med 6–1

Linköping vann med 6–1 mot Olofström

Linköpings femte seger på de senaste fem matcherna

Ture Holmér tvåmålsskytt för Linköping

Linköping är i bra form just nu. På söndagen kom seger nummer fem i rad, efter 6–1 (0–0, 2–1, 4–0) hemma mot Olofström. Det innebär också att Olofström har fyra raka förluster i U18 regional syd herr.

Victor Tjäder matchvinnare för Linköping

Den första perioden slutade mållös. Efter 9.14 i andra perioden gjorde Olofström 0–1 genom Lowe Knoester.

Victor Tjäder och Felix Mattsson såg till att Linköping vände till ledning med 2–1. Även i tredje perioden var det Linköping som dominerade och gick från 2–1 till 6–1 genom två mål av Ture Holmér, ett mål av Ebbe Johansson och ett mål av William Boman.

Linköpings Ture Holmér stod för två mål och ett assist.

Linköping ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Olofström ligger på tionde plats.

Linköping tar sig an HV 71 i nästa match borta onsdag 1 oktober 19.00. Olofström möter Oskarshamn hemma torsdag 2 oktober 19.30.

Linköping–Olofström 6–1 (0–0, 2–1, 4–0)

U18 regional syd herr, Stångebro Ishall

Andra perioden: 0–1 (29.14) Lowe Knoester, 1–1 (34.24) Felix Mattsson (Benjamin Jismyr, Ture Holmér), 2–1 (37.16) Victor Tjäder (Oliver Ericsson, Eric Sevallius).

Tredje perioden: 3–1 (45.29) Ture Holmér (Lucas Toumeh), 4–1 (52.04) William Boman (Melwin Lundberg Bergström, Melker Linder), 5–1 (53.48) Ebbe Johansson (Eric Sevallius), 6–1 (58.50) Ture Holmér (Benjamin Jismyr, Victor Tjäder).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 5-0-0

Olofström: 1-1-3

Nästa match:

Linköping: HV 71, borta, 1 oktober

Olofström: IK Oskarshamn, hemma, 2 oktober