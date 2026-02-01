Leksand nollade Östersunds IK U18 – vann med 3–0

Leksand-seger med 3–0 mot Östersunds IK U18

Lukas Lissel matchvinnare för Leksand

Andra raka segern för Leksand

Leksand vann på bortaplan mot Östersunds IK U18 i U18 Nationell norra herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

Resultatet innebär att Östersunds IK U18 nu har tio förluster i rad.

Östersunds IK U18–Leksand – mål för mål

Leksand tog ledningen efter 18.30 genom Lukas Lissel assisterad av Joel Dahlström Collander och Birk Martinsen.

Efter 11.05 i andra perioden nätade Karl Ytfeldt på pass av Joel Dahlström Collander och Birk Martinsen och gjorde 0–2.

Efter 17.17 i tredje perioden gjorde Leonard Torgner också 0–3 med assist av Alwin Jarl.

Östersunds IK U18 har fem förluster och 7–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har tre vinster och två förluster och 17–13 i målskillnad.

Lagen möts på nytt i Tegera Arena den 15 mars.

I nästa omgång har Östersunds IK U18 Timrå IK U18 hemma i Östersund Arena, torsdag 5 februari 19.15. Leksand spelar hemma mot Mora onsdag 11 februari 19.00.

Östersunds IK U18–Leksand 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (18.30) Lukas Lissel (Joel Dahlström Collander, Birk Martinsen).

Andra perioden: 0–2 (31.05) Karl Ytfeldt (Joel Dahlström Collander, Birk Martinsen).

Tredje perioden: 0–3 (57.17) Leonard Torgner (Alwin Jarl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK U18: 0-0-5

Leksand: 3-0-2

Nästa match:

Östersunds IK U18: Timrå IK, hemma, 5 februari 19.15

Leksand: Mora IK, hemma, 11 februari 19.00