Leksand höll nollan och tog stark seger mot Valbo J18

Seger för Leksand med 5–0 mot Valbo J18

Leksands sjätte seger på de senaste sju matcherna

Rasmus Orenäs matchvinnare för Leksand

Fem mål framåt och hållen nolla. Leksand tog en stabil seger på bortaplan mot Valbo J18 i U18 regional väst herr. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–0, 0–3).

Segern var Leksands sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

BIK Karlskoga nästa för Leksand

Leksand tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Leksand fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Alwin Jarl, Hugo Altörn och Joel Dahlström Collander.

Rasmus Orenäs och Alwin Jarl gjorde ett mål och två assist var för Leksand.

Valbo J18 stannar därmed på nionde plats och Leksand på fjärde plats, i tabellen. Leksand var åtta i tabellen för 23 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Valbo J18 tar sig an VIK Hockey U18 i nästa match borta söndag 12 oktober 12.00. Leksand möter samma dag 14.00 BIK Karlskoga hemma.

Valbo J18–Leksand 0–5 (0–2, 0–0, 0–3)

U18 regional väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (4.47) Rasmus Orenäs (Alwin Jarl), 0–2 (18.43) Leonard Torgner (Max-Herman Sandqvist, Loui Karlsson).

Tredje perioden: 0–3 (51.03) Alwin Jarl (Rasmus Orenäs, Albin Kihlman), 0–4 (55.28) Joel Dahlström Collander, 0–5 (57.14) Hugo Altörn (Rasmus Orenäs, Alwin Jarl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 1-0-4

Leksand: 4-0-1

Nästa match:

Valbo J18: VIK Västerås HK, borta, 12 oktober

Leksand: BIK Karlskoga, hemma, 12 oktober