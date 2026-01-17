Leksand besegrade Täby på hemmaplan

Seger för Leksand med 5–1 mot Täby

Eliaz Sjökvist matchvinnare för Leksand

Tredje raka segern för Leksand

Det blev Leksand som vann på hemmaplan mot Täby i U18 Nationell norra herr. 5–1 (2–0, 1–0, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Leksand–Täby – mål för mål

Leo Gürler gav Leksand ledningen efter tio minuter med assist av Pax Kleffner. Laget gjorde 2–0 efter 17.34 när Eliaz Sjökvist fick träff efter pass från Leo Gürler och Pax Kleffner.

Efter 5.20 i andra perioden nätade Loui Karlsson framspelad av Noel Nord och Pelle Ytfeldt och gjorde 3–0.

Leksand gjorde två mål i tredje perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Pax Kleffner och Birk Martinsen och punkterade matchen.

Jonathan Kucera reducerade förvisso men närmare än 5–1 kom inte Täby. Leksand tog därmed en stabil seger.

Pax Kleffner och Leo Gürler gjorde ett mål och två assist var för Leksand.

Den 28 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Tibble Ishall.

Söndag 18 januari möter Leksand AIK hemma 11.00 och Täby möter Mora borta 12.00.

Leksand–Täby 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)

U18 Nationell norra herr, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (10.12) Leo Gürler (Pax Kleffner), 2–0 (17.34) Eliaz Sjökvist (Leo Gürler, Pax Kleffner).

Andra perioden: 3–0 (25.20) Loui Karlsson (Noel Nord, Pelle Ytfeldt).

Tredje perioden: 4–0 (45.42) Pax Kleffner (Pelle Ytfeldt, Leo Gürler), 5–0 (53.51) Birk Martinsen, 5–1 (59.39) Jonathan Kucera (Daniel Kazimov, Ludvig Langermo Neuman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-0-2

Täby: 2-0-3

Nästa match:

Leksand: AIK, hemma, 18 januari 11.00

Täby: Mora IK, borta, 18 januari 12.00