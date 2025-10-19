Klart i dag: Örebro Hockey U18 vinner serien efter seger mot Strömsbro

Örebro Hockey U18 vann med 8–2 mot Strömsbro

Örebro Hockey U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Filip Wahlén avgjorde för Örebro Hockey U18

8–2 (2–0, 3–1, 3–1) borta mot Strömsbro räcker. Nu är seriesegern i U18 regional väst herr klar för Örebro Hockey U18. Strömsbro slutar på tionde plats i tabellen.

– Vi gör en ganska slät historia idag, men jag tycker att vi tar steg i våra special teams vilket vi pratat en del om på slutet. Ganska väntat att vi skulle vinna vilket speglade både matchbild och insats. Att vi sedan vinner serien är bara ett plus för oss då det är ett kvitto på att vi har en bra verksamhet varje dag, kommenterade Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter efter matchen.

Strömsbro–Örebro Hockey U18 – mål för mål

Örebro Hockey U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 3.31 i andra perioden ökade Örebro Hockey U18 på till 0–3 genom Filip Wahlén.

Strömsbro reducerade dock till 1–3 genom Theodor Westland tidigt i perioden av perioden.

Örebro Hockey U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–3 till 1–5, målen av Filip Wahlén och Milo Spelkvist. Strömsbro gjorde 2–5 genom Oscar Wennberg tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av matchen.

Örebro Hockey U18 stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–5 till 2–8 på bara 7.32. Örebro Hockey U18 tog därmed en klar seger.

Örebro Hockey U18:s Olle Törnqvist hade fyra assists, Milo Spelkvist gjorde två mål och ett assist, Filip Wahlén stod för tre poäng, varav två mål och Svante Forsman hade tre assists.

Ett fint lyft för Örebro Hockey U18 som låg på femte plats så sent som den 20 september.

Strömsbro–Örebro Hockey U18 2–8 (0–2, 1–3, 1–3)

U18 regional väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (9.22) Anton Hellgren (Emil Gustafsson, Svante Forsman), 0–2 (16.54) Dante Bergfors (William Olofsson, Filip Wahlén).

Andra perioden: 0–3 (23.31) Filip Wahlén (Milo Spelkvist, William Aaram Olsen), 1–3 (23.52) Theodor Westland (Gustav Ytterbom), 1–4 (33.53) Filip Wahlén (Dante Bergfors, Olle Törnqvist), 1–5 (36.14) Milo Spelkvist (Olle Törnqvist, Svante Forsman).

Tredje perioden: 2–5 (41.24) Oscar Wennberg (Mille Thunman), 2–6 (45.45) William Backlund (Olle Törnqvist, Svante Forsman), 2–7 (52.37) Milo Spelkvist (Olle Törnqvist, William Aaram Olsen), 2–8 (53.17) Benjamin Ask Haglund (Mio Kåberg, William Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 0-1-4

Örebro Hockey U18: 4-1-0