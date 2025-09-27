Karth och Orljov avgjorde när Flemingsberg slog Almtuna

Seger för Flemingsberg med 2–1 mot Almtuna

Emil Karth avgjorde för Flemingsberg

Tredje raka segern för Flemingsberg

Flemingsberg tog till slut hem segern mot Almtuna i matchen i Visättra Ishall på lördagen. Matchen i U20 region öst herr slutade 2–1 (2–1, 0–0, 0–0).

Flemingsberg–Almtuna – mål för mål

Flemingsberg startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Artjom Orljov och Emil Karth. Almtuna gjorde 2–1 genom Jonas Andreasson efter 13.23 men kom aldrig närmare.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden höll Flemingsberg i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Flemingsbergs andra uddamålsseger den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Flemingsberg ligger på andra plats medan Almtuna har sjundeplatsen.

Lagen möts på nytt i Upplandsbilforum Arena den 1 november.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 29 september. Då möter Flemingsberg Nyköping i Stora Hallen 19.45. Almtuna tar sig an Tyresö Hanviken J20 hemma 19.00.

Flemingsberg–Almtuna 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)

U20 region öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (2.14) Artjom Orljov (Joris Austakojis), 2–0 (9.22) Emil Karth (Artjom Orljov, Kristoffer Paulrud), 2–1 (13.23) Jonas Andreasson (Alvar Göthberg, Daniel Meyer).

Nästa match:

Flemingsberg: Nyköpings HF Ungdom, borta, 29 september

Almtuna: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 29 september