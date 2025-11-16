Jonathan Cremonese i form när SSK U18 vann mot AIK

SSK U18-seger med 5–2 mot AIK

Jonathan Cremonese med två mål för SSK U18

Oscar Lindén matchvinnare för SSK U18

Bortalaget SSK U18 tog hem de tre poängen efter seger mot AIK i U18 regional öst topp 6 herr. 2–5 (0–2, 2–2, 0–1) slutade matchen på söndagen.

SSK U18 gjorde 0–1 efter 13 minuters spel.

Efter 14.46 gjorde laget 0–2 när Jonathan Cremonese fick träff assisterad av Mille Forslund och Noel Lundell. SSK U18 gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Oscar Lindén och Jonathan Cremonese.

AIK reducerade dock till både 1–4 och 2–4 genom Rasmus Kennlöv och Alfred Ridal i andra perioden. SSK U18 punkterade matchen med ett 2–5-mål med 57 sekunder kvar att spela genom Loke Åkesson på pass av Viggo Fors och Adrian Norin.

Det här betyder att AIK nu ligger på tredje plats i tabellen och SSK U18 är på första plats.

Lagens första möte för säsongen vann AIK med 3–1.

Torsdag 20 november 19.00 spelar AIK borta mot Almtuna. SSK U18 möter Djurgården borta på Hovet tisdag 18 november 19.00.

AIK–SSK U18 2–5 (0–2, 2–2, 0–1)

U18 regional öst topp 6 herr, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (13.39) Noel Lundell, 0–2 (14.46) Jonathan Cremonese (Mille Forslund, Noel Lundell).

Andra perioden: 0–3 (20.25) Oscar Lindén, 0–4 (34.57) Jonathan Cremonese (Viggo Fors, Loke Åkesson), 1–4 (36.12) Rasmus Kennlöv (Manne Arwenhed), 2–4 (38.46) Alfred Ridal (Carl Norrbin, Loke Halldin).

Tredje perioden: 2–5 (59.03) Loke Åkesson (Viggo Fors, Adrian Norin).

Nästa match:

AIK: Almtuna IS, borta, 20 november

SSK U18: Djurgårdens IF, borta, 18 november