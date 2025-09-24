HV 71 vinnare mot Vita Hästen – avgjorde i förlängningen

HV 71 vann med 5–4 efter förlängning

Oscar Söderström matchvinnare för HV 71

Andra raka segern för HV 71

HV 71:s väg till seger mot Vita Hästen hemma i U18 regional syd herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 (1–0, 2–2, 1–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte 43 sekunder in i förlängningen blev Oscar Söderström som satte det avgörande målet.

Vita Hästens huvudtränare Hampus Andersson:

– Jag tycker att vi gör en stark insats mot ett bra motstånd. Vi visar moral när vi kommer tillbaka flera gånger i matchen och tar oss till en förlängning. Samtidigt finns det delar vi behöver bli bättre på för att kunna stänga matcherna till vår fördel. Det tar vi med oss framåt, men överlag är jag stolt över lagets arbetsinsats och vilja.

Resultatet innebär att Vita Hästen nu har fyra förluster i rad.

Frölunda nästa för HV 71

HV 71 tog ledningen efter 18 minuters spel, genom Hugo Eriksson framspelad av Viggo Borrman. HV 71 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Algot Jansson och Jacob Aldèn.

Vita Hästen reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Bence Gál och Bence Gál i andra perioden. Lukas Dahl och Kevin Stenberg gjorde att Vita Hästen vände till underläget till ledning med 3–4.

HV 71 kvitterade till 4–4 genom Nils Valfridsson med knappt fyra minuter kvar att spela. I förlängningen tog det 43 sekunder till HV 71 också avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev Oscar Söderström, framspelad av Oskar Mivell och Alfred Nordén.

HV 71:s Alfred Nordén hade tre assists.

Förlusten var Vita Hästens tredje uddamålsförlust.

Vita Hästen har startat svagt och har bara två poäng efter fyra spelade matcher. HV 71 har nio poäng.

Söndag 28 september möter HV 71 Frölunda borta 16.00 och Vita Hästen möter Växjö hemma 14.00.

HV 71–Vita Hästen 5–4 (1–0, 2–2, 1–2, 1–0)

U18 regional syd herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (18.06) Hugo Eriksson (Viggo Borrman).

Andra perioden: 2–0 (26.09) Algot Jansson (Alfred Nordén, Sam Tillström), 3–0 (30.00) Jacob Aldèn (Alfred Nordén, Oskar Mivell), 3–1 (32.22) Bence Gál (Lukas Dahl, Alex Hollertz), 3–2 (36.38) Bence Gál (Linus Boman).

Tredje perioden: 3–3 (48.34) Lukas Dahl (Vidar Torstensson, Karl Emvall), 3–4 (55.32) Kevin Stenberg, 4–4 (56.05) Nils Valfridsson (Colin Welke, Axel Olofsson).

Förlängning: 5–4 (60.43) Oscar Söderström (Oskar Mivell, Alfred Nordén).

Nästa match:

HV 71: Frölunda, borta, 28 september

Vita Hästen: Växjö Lakers HC, hemma, 28 september