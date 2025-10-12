HV 71 avgjorde med tre mål i sista perioden

Seger för HV 71 med 6–1 mot Tingsryd

Alexander Thunblom gjorde två mål för HV 71

Jacob Aldèn matchvinnare för HV 71

I två perioder hängde Tingsryd hyggligt med i matchen borta mot HV 71. Men HV 71 öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 6–1 (1–0, 2–1, 3–0) i matchen i U18 regional syd herr.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för HV 71, som nu har fyra raka segrar.

Alexander Thunblom med två mål för HV 71

HV 71 tog ledningen efter 12.57 genom Alexander Thunblom på pass av Maximilliam Wistrand. Tingsryd kvitterade till 1–1 genom Emil Hansen i början av andra perioden i andra perioden.

HV 71 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Jacob Aldèn och Sam Tillström. HV 71 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Sigge Linge, Alfred Ingelsten och Alexander Thunblom.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, HV 71 med 16–16 och Tingsryd med 13–19 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är HV 71 på tredje plats i tabellen medan Tingsryd är på åttonde plats. Ett fint lyft för Tingsryd som låg på tolfte plats så sent som den 17 september.

HV 71 tar sig an Troja-Ljungby U18 i nästa match hemma onsdag 15 oktober 19.00. Tingsryd möter Frölunda borta torsdag 16 oktober 19.00.

HV 71–Tingsryd 6–1 (1–0, 2–1, 3–0)

U18 regional syd herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (12.57) Alexander Thunblom (Maximilliam Wistrand).

Andra perioden: 1–1 (25.21) Emil Hansen (Valter Reuterdahl), 2–1 (32.05) Jacob Aldèn (Viggo Borrman, Samuel Storck), 3–1 (36.15) Sam Tillström (Hugo Eriksson, Algot Jansson).

Tredje perioden: 4–1 (48.43) Sigge Linge (Axel Olofsson), 5–1 (50.39) Alfred Ingelsten (Colin Welke), 6–1 (51.59) Alexander Thunblom (Maximilliam Wistrand, Samuel Storck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 3-0-2

Tingsryd: 3-0-2

Nästa match:

HV 71: IF Troja-Ljungby, hemma, 15 oktober

Tingsryd: Frölunda, borta, 16 oktober