Hugo Kvistlund tremålskytt i Huddinge IK:s seger mot AIK

Seger för Huddinge IK med 4–3 mot AIK

Hugo Kvistlund gjorde tre mål för Huddinge IK

Andra raka segern för Huddinge IK

Hugo Kvistlund stod för ett hattrick när Huddinge IK besegrade AIK på hemmaplan med 4–3 (3–1, 0–1, 1–1) i U18 regional öst herr.

Det var andra raka för Huddinge IK, efter 4–3-segern mot Brinken i premiären.

Hugo Kvistlund tremålsskytt för Huddinge IK

Huddinge IK hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.12 genom Hugo Kvistlund, och gick upp till 2–0. AIK kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Huddinge IK dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Efter 14.11 i andra perioden slog Alfred Rådbjer till, på pass av Linus Sundberg och Loke Halldin och reducerade åt AIK. Huddinge IK utökade ledningen igen genom Hugo Kvistlund, som gjorde sitt tredje mål, efter 1.13 i tredje perioden.

Viking Simon reducerade förvisso, men närmare än 4–3 kom inte AIK.

Huddinge IK:s Hugo Kvistlund gjorde tre mål.

Det här var Huddinge IK:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också AIK:s andra uddamålsförlust.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 28 september. Då möter Huddinge IK Almtuna i Gränbyhallen 12.45. AIK tar sig an SDE hemma 15.30.

Huddinge IK–AIK 4–3 (3–1, 0–1, 1–1)

U18 regional öst herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (5.12) Hugo Kvistlund (Lukas Hammargren), 2–0 (8.59) Hugo Kvistlund (Hampus Nordlander, Dante Islercelik), 2–1 (14.18) Elliot Östervall Lewis (Tobias Pärmeteg), 3–1 (17.29) Ebbe Klingborg (Alexandros Tsioulis).

Andra perioden: 3–2 (34.11) Alfred Rådbjer (Linus Sundberg, Loke Halldin).

Tredje perioden: 4–2 (41.13) Hugo Kvistlund (Dante Islercelik), 4–3 (41.59) Viking Simon (Alexander Hedberg Bouveron, Victor Kumpulainen).

Nästa match:

Huddinge IK: Almtuna IS, borta, 28 september

AIK: SDE HF, hemma, 28 september