Hemmasegern mot Strömsbro förlänger sviten för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 vann med 4–1 mot Strömsbro

VIK Hockey U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alfred Örnberg avgjorde för VIK Hockey U18

Det går fortsatt bra för VIK Hockey U18 i U18 regional väst fortsättning herr. På torsdagen mötte laget Strömsbro på hemmaplan i ABB Arena Nord och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Strömsbro blev 4–1 (2–0, 1–0, 1–1).

Strömsbros tränare Rasmus Christensen om matchen:

– Vi gör en stark prestation, tråkigt att vi inte håller disciplinen. Vi är bättre i många stunder och har en puck inne som tyvärr blir bortdömd. Vi får slicka såren och vara bättre nästa match.

Lindlöven J18 nästa för VIK Hockey U18

Anton Wernquist gav VIK Hockey U18 ledningen efter tolv minuters spel efter förarbete av Edvin Hammarsten och Oskar Aronsson.

Laget gjorde 2–0 efter 16.44 när Alfred Örnberg hittade rätt framspelad av Noah Forsberg och Anton Wernquist.

Efter 12.40 i andra perioden nätade Viggo Mallmin framspelad av Sixten Söderkvist och William Arvsäter och gjorde 3–0.

Efter 2.12 i tredje perioden reducerade Strömsbro till 3–1 genom Ture Ageflod på passning från Pontus Von Reedtz och Gustav Ytterbom. Fler mål än så blev det inte för Strömsbro.

14.54 in i tredje perioden fick William Lindberg utdelning på pass av Axel Pettersson och ökade ledningen.

För Strömsbro gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan VIK Hockey U18 leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 30 november möter VIK Hockey U18 Lindlöven J18 borta 17.10 och Strömsbro möter Borlänge hemma 15.30.

VIK Hockey U18–Strömsbro 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)

U18 regional väst fortsättning herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (12.46) Anton Wernquist (Edvin Hammarsten, Oskar Aronsson), 2–0 (16.44) Alfred Örnberg (Noah Forsberg, Anton Wernquist).

Andra perioden: 3–0 (32.40) Viggo Mallmin (Sixten Söderkvist, William Arvsäter).

Tredje perioden: 3–1 (42.12) Ture Ageflod (Pontus Von Reedtz, Gustav Ytterbom), 4–1 (54.54) William Lindberg (Axel Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U18: 5-0-0

Strömsbro: 2-2-1

Nästa match:

VIK Hockey U18: Lindlövens IF, borta, 30 november

Strömsbro: Borlänge HF, hemma, 30 november