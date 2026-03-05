Djurgården besegrade SSK U18 och toppar nu tabellen

Djurgården vann med 4–0 mot SSK U18

Djurgårdens femte seger på de senaste sex matcherna

Dorian Eklund Aspe tvåmålsskytt för Djurgården

Djurgården är nu serieledare i U18 Nationell södra herr efter seger, 4–0 (0–0, 2–0, 2–0), hemma mot SSK U18. Djurgården leder serien tre poäng före Växjö. SSK U18 ligger på nionde plats i tabellen.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Djurgårdens målvakter höll nollan.

I och med detta har Djurgården fyra raka segrar i U18 Nationell södra herr.

Dorian Eklund Aspe med två mål för Djurgården

Den första perioden slutade 0–0.

1.09 in i andra perioden gjorde Djurgården 1–0 genom Dorian Eklund Aspe assisterad av Egon Ekberg och Oliver Sundberg. Efter 16.27 i andra perioden slog Melvin Norman till på pass av Tiel Lindqvist och William Hedlund och gjorde 2–0.

3.57 in i tredje perioden fick Dorian Eklund Aspe utdelning återigen framspelad av Tom Pråhl och Oliver Sundberg och ökade ledningen. Till slut kom också 4–0-målet genom William Canemyr efter pass från Dag Henriksson och Oliver Sundberg efter 13.32.

Djurgårdens Oliver Sundberg hade tre assists.

Djurgården har fyra segrar och en förlust och 11–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SSK U18 har en vinst och fyra förluster och 10–14 i målskillnad.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, söndag 8 mars möter Djurgården Örebro Hockey U18 hemma på Hovet 13.00 medan SSK U18 spelar borta mot Huddinge IK 16.30.

Djurgården–SSK U18 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

U18 Nationell södra herr, Hovet

Andra perioden: 1–0 (21.09) Dorian Eklund Aspe (Egon Ekberg, Oliver Sundberg), 2–0 (36.27) Melvin Norman (Tiel Lindqvist, William Hedlund).

Tredje perioden: 3–0 (43.57) Dorian Eklund Aspe (Tom Pråhl, Oliver Sundberg), 4–0 (53.32) William Canemyr (Dag Henriksson, Oliver Sundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 4-0-1

SSK U18: 1-1-3

Nästa match:

Djurgården: Örebro HK, hemma, 8 mars 13.00

SSK U18: Huddinge IK, borta, 8 mars 16.30