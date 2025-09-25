Halvarsson och Kristoffer Moestue Lindseth heta när Almtuna besegrade Täby

Seger för Almtuna med 2–1 mot Täby

Martin Kristoffer Moestue Lindseth avgjorde för Almtuna

Täby nu nionde, Almtuna på tredje plats

Almtuna vann mot Täby i Tibble Ishall på torsdagen. Matchen i U18 regional öst herr slutade 1–2 (0–1, 0–1, 1–0).

Det var första segern för Almtuna. I premiären förlorade laget med 1–2 mot Sollentuna .

Täby–Almtuna – mål för mål

Almtuna startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.29 slog Melker Halvarsson till på pass av Martin Kristoffer Moestue Lindseth och Oliver Wiita. Efter 1.56 i andra perioden slog Martin Kristoffer Moestue Lindseth till, framspelad av Melker Halvarsson och William Pecirep och gjorde 0–2. 3.49 in i tredje perioden slog Tim Münger till på pass av Vincent Bäckdahl och Filip Leijonhielm och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Täby.

I nästa match, söndag 28 september, har Täby Djurgården borta på Hovet 13.00, medan Almtuna spelar hemma mot Huddinge IK 12.45.

Täby–Almtuna 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

U18 regional öst herr, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (2.29) Melker Halvarsson (Martin Kristoffer Moestue Lindseth, Oliver Wiita).

Andra perioden: 0–2 (21.56) Martin Kristoffer Moestue Lindseth (Melker Halvarsson, William Pecirep).

Tredje perioden: 1–2 (43.49) Tim Münger (Vincent Bäckdahl, Filip Leijonhielm).

Nästa match:

Täby: Djurgårdens IF, borta, 28 september

Almtuna: Huddinge IK, hemma, 28 september