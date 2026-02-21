Frölundas fina svit mot Huddinge IK fortsätter

Frölunda vann med 3–2 efter förlängning

Olle Zetterstedt avgjorde för Frölunda

Frölundas åttonde seger

Frölunda fortsätter att ha det lätt mot Huddinge IK i U18 Nationell södra herr. På lördagen vann Frölunda på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 1–0) efter förlängning borta i Björkängshallen. Det var Frölundas sjätte raka seger mot Huddinge IK.

Olle Zetterstedt stod för Frölundas avgörande mål 1.32 in i förlängningen.

Huddinge IK–Frölunda – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Dante Islercelik gjorde 1–0 till Huddinge IK 4.56 in i andra perioden med assist av Hugo Kvistlund och Aston Basilius.

Frölunda kvitterade till 1–1 genom Felix Selindh i början av tredje perioden i tredje perioden.

Huddinge IK tog ledningen på nytt genom Hugo Christersson efter 10.01 i tredje perioden.

Frölunda kvitterade till 2–2 genom Ted Burström med 1.60 kvar att spela av perioden.

Matchvinnare för bortalaget Frölunda 1.32 in i förlängningen blev Olle Zetterstedt med det avgörande förlängningsmålet.

Resultatet innebär att Huddinge IK ligger kvar på elfte plats och Frölunda på fjärde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Frölunda med 8–1.

Söndag 22 februari spelar Huddinge IK hemma mot Växjö 12.00 och Frölunda mot Djurgården borta 15.30 på Hovet.

Huddinge IK–Frölunda 2–3 (0–0, 1–0, 1–2, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Björkängshallen

Andra perioden: 1–0 (24.56) Dante Islercelik (Hugo Kvistlund, Aston Basilius).

Tredje perioden: 1–1 (44.36) Felix Selindh (Ted Burström, Wiggo Forsberg), 2–1 (50.01) Hugo Christersson (Aston Basilius, Elias Fredriksson), 2–2 (59.00) Ted Burström (Olle Zetterstedt).

Förlängning: 2–3 (61.32) Olle Zetterstedt (Oscar Grådahl, Wiggo Forsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 3-1-1

Frölunda: 3-1-1

Nästa match:

Huddinge IK: Växjö Lakers HC, hemma, 22 februari 12.00

Frölunda: Djurgårdens IF, borta, 22 februari 15.30