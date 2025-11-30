Frölunda vann toppmötet mot Växjö
- Frölunda vann med 3–1 mot Växjö
- Frölundas sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Olle Zetterstedt avgjorde för Frölunda
Frölunda besegrade Växjö hemma i den seriefinalen med 3–1 (0–0, 2–0, 1–1) i U18 regional syd topp 6 herr på söndagen.
Med två omgångar kvar är Frölunda i serieledning, medan Växjö är på andra plats. Fem poäng skiljer lagen åt.
Efter tre segrar i rad för Växjö tog det stopp. Frölunda tog i stället femte segern i rad.
Linköping HC U18 nästa för Frölunda
Den första perioden slutade mållös.
6.36 in i andra perioden spräckte Frölunda nollan genom Wiggo Forsberg assisterad av Elton Mildaeus och Viggo Hansson.
Efter 8.57 i andra perioden slog Olle Zetterstedt till framspelad av Axel Järnstedt och Charlie Kalldin och gjorde 2–0. Målet var Olle Zetterstedts femte i U18 regional syd topp 6 herr.
Växjö reducerade till 2–1 redan efter efter 1.31 i tredje perioden genom Simon Sejc på passning från William Landström och William Axberg. Men mer än så orkade Växjö inte med.
15.33 in i tredje perioden satte Felix Selindh pucken på pass av Karl Röshammar och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
På torsdag 4 december 19.00 spelar Frölunda borta mot Linköping HC U18 och Växjö hemma mot HV 71.
Frölunda–Växjö 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)
U18 regional syd topp 6 herr, Frölundaborg
Andra perioden: 1–0 (26.36) Wiggo Forsberg (Elton Mildaeus, Viggo Hansson), 2–0 (28.57) Olle Zetterstedt (Axel Järnstedt, Charlie Kalldin).
Tredje perioden: 2–1 (41.31) Simon Sejc (William Landström, William Axberg), 3–1 (55.33) Felix Selindh (Karl Röshammar).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Frölunda: 5-0-0
Växjö: 3-1-1
Nästa match:
Frölunda: Linköping HC, borta, 4 december
Växjö: HV 71, hemma, 4 december
