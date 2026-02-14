Frölunda knep segern i målmässigt jämn match mot Grums

Frölunda vann med 3–2 mot Grums

Samuel Skrtic avgjorde för Frölunda

Andra raka segern för Frölunda

Hemmalaget Frölunda vann matchen mot Grums i U18 Nationell södra herr. Resultatet i lördagens match i Frölundaborg blev 3–2 (2–0, 0–1, 1–1).

Färjestad nästa för Frölunda

Noa Pettersen gav Frölunda ledningen efter tolv minuter assisterad av Vincent Odén och Hampus Koskela. Laget gjorde 2–0 när Wiggo Forsberg hittade rätt efter förarbete av Gustav Gäbel efter 13.45.

Efter 13.29 i andra perioden nätade Adam Nordström framspelad av Philip Wäseby och Albin Ekman och reducerade åt Grums.

2.25 in i tredje perioden satte Samuel Skrtic pucken på pass av Viggo Hansson och Hampus Koskela och ökade ledningen. Truls Estenstad stod för målet när Grums reducerade till 3–2 med 1.49 kvar att spela med assist av Alfred Bäckman och Valter Kammarbo. Men mer än så orkade Grums inte med.

Frölunda har två segrar och tre förluster och 18–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grums har en vinst och fyra förluster och 6–18 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Frölunda nu ligger på andra plats i tabellen. Grums är på tolfte och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Frölunda med 6–3.

På söndag 15 februari 12.00 spelar Frölunda hemma mot Färjestad och Grums borta mot Växjö.

Frölunda–Grums 3–2 (2–0, 0–1, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (12.42) Noa Pettersen (Vincent Odén, Hampus Koskela), 2–0 (13.45) Wiggo Forsberg (Gustav Gäbel).

Andra perioden: 2–1 (33.29) Adam Nordström (Philip Wäseby, Albin Ekman).

Tredje perioden: 3–1 (42.25) Samuel Skrtic (Viggo Hansson, Hampus Koskela), 3–2 (58.11) Truls Estenstad (Alfred Bäckman, Valter Kammarbo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 2-2-1

Grums: 1-0-4

Nästa match:

Frölunda: Färjestads BK, hemma, 15 februari 12.00

Grums: Växjö Lakers HC, borta, 15 februari 12.00