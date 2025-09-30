Formstarka Örebro Hockey U18 vann mot Brynäs

Örebro Hockey U18 vann med 4–2 mot Brynäs

Örebro Hockey U18:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Filip Wahlén tvåmålsskytt för Örebro Hockey U18

Brynäs och Örebro Hockey U18 möttes på tisdagen i Monitor ERP Arena. Örebro Hockey U18 hade fem vinster i rad i U18 regional väst herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 2–4 (0–2, 1–1, 1–1).

– Matchen började ganska tillknäppt i första, men vi kunde nypa dit våra lägen, vi försökte följa upp andra perioden i ungefär samma utförande, men Brynäs började spela mer på chans vilket vi hade lite svårt att anpassa oss till, vi pratade ihop oss i paus och kunde kontrollera tredje perioden på ett bra sätt och vann ändå ganska stabilt till slut ändå. Skönt att vi fortsätter att vinna, kommenterade Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter efter matchen.

William Aaram Olsen matchvinnare för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 4.32 i andra perioden ökade Örebro Hockey U18 på till 0–3 genom William Aaram Olsen.

Brynäs reducerade dock till 1–3 genom Elliot Pettersson efter 10.35 av perioden. Brynäs gjorde 2–3 genom Leo Sumenkovic tidigt i tredje perioden av matchen.

Örebro Hockey U18 kunde dock avgöra till 2–4 efter 10.08 i tredje perioden genom Filip Wahlén.

Filip Wahlén gjorde två mål för Örebro Hockey U18 och ett assist.

Resultatet innebär att Brynäs ligger kvar på fjärde plats och Örebro Hockey U18 toppar tabellen.

Söndag 5 oktober möter Brynäs Valbo J18 hemma 13.00 och Örebro Hockey U18 möter Lindlöven J18 hemma 14.00.

Brynäs–Örebro Hockey U18 2–4 (0–2, 1–1, 1–1)

U18 regional väst herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (12.12) Filip Wahlén (Max Strömvall), 0–2 (19.05) Oliver Franke (Filip Wahlén).

Andra perioden: 0–3 (24.32) William Aaram Olsen (William Olofsson, Mio Kåberg), 1–3 (30.35) Elliot Pettersson (Leon Roos, Lucas Rosander).

Tredje perioden: 2–3 (42.51) Leo Sumenkovic (Elliot Pettersson, Theodor Westland), 2–4 (50.08) Filip Wahlén (Olle Törnqvist, Benjamin Ask Haglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-0-3

Örebro Hockey U18: 5-0-0

Nästa match:

Brynäs: Valbo HC, hemma, 5 oktober

Örebro Hockey U18: Lindlövens IF, hemma, 5 oktober