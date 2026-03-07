Prenumerera

Förlustsviten bruten för Rögle – efter 1–0 mot Grums

Author image
Hockeysverige
Skribent

  • Rögle vann med 1–0 mot Grums

  • Hugo Wieden avgjorde för Rögle

  • Andra raka förlusten för Grums

0–1 (0–0, 0–0, 0–1) slutade matchen i U18 Nationell södra herr mellan Grums och gästande Rögle. Det betyder att Rögle äntligen bröt sin svit med fem raka förluster.

Hugo Wieden blev matchhjälte 4.44 in i slutperioden med sitt avgörande 1–0-mål.

Färjestad nästa för Rögle

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Grums med 4–10 och Rögle med 10–21 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Grums sist i serien medan Rögle är på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Grums med 4–3.

Grums tar sig an Malmö i nästa match hemma söndag 8 mars 12.00. Rögle möter samma dag 12.15 Färjestad borta.

Grums–Rögle 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Billerudhallen

Tredje perioden: 0–1 (44.44) Hugo Wieden.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Rögle: 1-0-4

Nästa match:

Grums: IF Malmö Redhawks, hemma, 8 mars 12.00

Rögle: Färjestads BK, borta, 8 mars 12.15

