Förlust mot Örebro Hockey Ungdom J18 för Sunne IK J18

Örebro Hockey Ungdom J18 segrade – 7–5 mot Sunne IK J18

Örebro Hockey Ungdom J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Hannes Hjulström gjorde tre mål för Örebro Hockey Ungdom J18

Sunne IK J18 förlorade mötet med Örebro Hockey Ungdom J18 borta med 5–7 (1–3, 2–2, 2–2) i U18 division 1 västra D herr på söndagen.

Tim Kärf gjorde matchvinnande målet

Örebro Hockey Ungdom J18 var vassast i första perioden som laget vann med 3–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Örebro Hockey Ungdom J18 ökade ledningen till 6–3 genom Tim Kärf efter 3.59 i tredje perioden.

Sunne IK J18 reducerade dock till både 6–4 och 6–5 genom Liam Mikaelsson och Neo Olsson Gardsten i tredje perioden.

Örebro Hockey Ungdom J18 kunde dock avgöra till 7–5 med nio sekunder kvar av matchen genom Sebastian Nicklasson.

Sunne IK J18:s Johan Lucas Jäger stod för tre poäng, varav ett mål. Hannes Hjulström gjorde tre mål för Örebro Hockey Ungdom J18.

Örebro Hockey Ungdom J18 har fyra segrar och en förlust och 23–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunne IK J18 har två vinster och tre förluster och 21–22 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Sunne IK J18 är på sjunde plats.

Den 7 december tar lagen sig an varandra igen, då i Helmia Arena.

Nästa motstånd för Sunne IK J18 är Arvika/Charlottenberg/Forshaga. Lagen möts torsdag 30 oktober 19.00 i Helmia Arena.

Örebro Hockey Ungdom J18–Sunne IK J18 7–5 (3–1, 2–2, 2–2)

U18 division 1 västra D herr, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (6.28) Oskar Blank (Wille Jansson, Filip Smedman), 1–1 (9.42) Hannes Hjulström (Ture Forsell, Douglas Rosell), 2–1 (17.57) Sebastian Nicklasson (Melker Rosborg, Julian Falkenström), 3–1 (18.02) Tore Hedlund.

Andra perioden: 4–1 (21.49) Hannes Hjulström (Ture Forsell, Max Larsson), 4–2 (30.13) Johan Lucas Jäger (Arnas Gudirgis), 4–3 (38.26) Oliver Rydell (Wille Jansson), 5–3 (39.04) Hannes Hjulström.

Tredje perioden: 6–3 (43.59) Tim Kärf (Theo Gerebrand, Tore Hedlund), 6–4 (47.14) Liam Mikaelsson (Johan Lucas Jäger, Christoffer Haglund), 6–5 (54.39) Neo Olsson Gardsten (Johan Lucas Jäger, Marius Walfridson), 7–5 (59.51) Sebastian Nicklasson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey Ungdom J18: 4-0-1

Sunne IK J18: 2-1-2

Nästa match:

Sunne IK J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, hemma, 30 oktober