Förlängningsseger för Modo Hockey U18 mot Brynäs

Modo Hockey U18 vann med 4–3 efter förlängning

Milan Sundström matchvinnare för Modo Hockey U18

Andra raka segern för Modo Hockey U18

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Modo Hockey U18 avgöra den jämna matchen hemma mot Brynäs i U18 Nationell norra herr. Slutresultatet blev 4–3 (0–0, 0–2, 3–1, 1–0). Milan Sundström spelade en avgörande roll för Modo Hockey U18 med det vinnande målet i förlängningen.

Modo Hockey U18 har startat med två raka segrar, efter 4–2 mot Almtuna i premiären.

Leksand nästa för Modo Hockey U18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

6.56 in i andra perioden spräckte Brynäs nollan genom Ellioth Lahtinen efter förarbete av Oliver Christensen och Alexander Søyland.

Efter 15.58 i andra perioden slog Alve Larsson till på pass av Axel Hillström och Ellioth Lahtinen och gjorde 0–2.

Modo Hockey U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i tredje perioden inom bara 3.06.

Brynäs kvitterade till 3–3 genom Leo Sumenkovic med knappt tre minuter kvar att spela. Målet kom med 2.19 kvar att spela.

I förlängningen tog det 4.07 innan Modo Hockey U18 avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Milan Sundström.

Ellioth Lahtinen gjorde ett mål för Brynäs och spelade dessutom fram till två mål.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Monitor ERP Arena.

Modo Hockey U18 tar sig an Leksand i nästa match borta lördag 10 januari 17.15. Brynäs möter samma dag 11.00 Täby hemma.

Modo Hockey U18–Brynäs 4–3 (0–0, 0–2, 3–1, 1–0)

U18 Nationell norra herr, Hägglunds Arena

Andra perioden: 0–1 (26.56) Ellioth Lahtinen (Oliver Christensen, Alexander Søyland), 0–2 (35.58) Alve Larsson (Axel Hillström, Ellioth Lahtinen).

Tredje perioden: 1–2 (44.02) Rasmus Sahlman (Oscar Westberg, Emil Öberg), 2–2 (44.47) Malcom Gästrin (Milan Sundström), 3–2 (47.08) Kid Åkerman (Oscar Westberg), 3–3 (57.41) Leo Sumenkovic (Leon Roos, Ellioth Lahtinen).

Förlängning: 4–3 (64.07) Milan Sundström.

Nästa match:

Modo Hockey U18: Leksands IF, borta, 10 januari 17.15

Brynäs: IFK Täby HC, hemma, 10 januari 11.00