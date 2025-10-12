Fem raka segrar för AIK – efter 7–1 mot Brinken

Seger för AIK med 7–1 mot Brinken

AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Neo Nordstrand Jansson gjorde fyra mål för AIK

AIK och Brinken har två helt olika formkurvor. AIK vann söndagens möte i Ulriksdals IP och har därmed fem raka segrar i U18 regional öst herr. Bortalaget Brinken däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 7–1 (3–0, 2–0, 2–1).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för AIK:s Neo Nordstrand Jansson, som stod för hela fyra mål i matchen.

Neo Nordstrand Jansson med fyra mål för AIK

AIK stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Även i andra perioden var AIK starkast och gick från 3–0 till 5–0 genom två snabba mål i slutet av perioden av Vidar Liljeblad och Neo Nordstrand Jansson. Alvin Jansson reducerade för Brinken efter 2.50 in i tredje perioden på pass av Vincent Wennblom och William Arbin. Fler mål än så blev det inte för Brinken.

3.18 in i tredje perioden slog Neo Nordstrand Jansson till på nytt framspelad av Elliot Östervall Lewis och Alfred Rådbjer och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 7–1-mål med 31 sekunder kvar att spela genom Linus Sundberg assisterad av Frej Winqvist. 7–1-målet blev matchens sista.

För Brinken gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan AIK är på andra plats. Ett fint lyft i tabellen för AIK som så sent som den 27 september låg på tionde plats.

I nästa match, torsdag 16 oktober möter AIK Tyresö Hanviken Hockey borta i Tyresö Ishall 19.40 medan Brinken spelar hemma mot Almtuna 19.30.

AIK–Brinken 7–1 (3–0, 2–0, 2–1)

U18 regional öst herr, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (5.16) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Arvid Ermeskog), 2–0 (13.50) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Vidar Liljeblad), 3–0 (19.20) Tobias Pärmeteg (Rasmus Kennlöv, Manne Arwenhed).

Andra perioden: 4–0 (34.51) Vidar Liljeblad (Emilio Pasic, Arvid Ermeskog), 5–0 (35.47) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Sixten Zakrisson).

Tredje perioden: 5–1 (42.50) Alvin Jansson (Vincent Wennblom, William Arbin), 6–1 (43.18) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Alfred Rådbjer), 7–1 (59.29) Linus Sundberg (Frej Winqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 5-0-0

Brinken: 1-1-3

Nästa match:

AIK: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 16 oktober

Brinken: Almtuna IS, hemma, 16 oktober