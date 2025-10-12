Färjestads fina svit håller i sig efter 5–1 mot Grums

Färjestad vann med 5–1 mot Grums

Färjestads åttonde seger på de senaste nio matcherna

Joacim Olsson matchvinnare för Färjestad

Segertåget fortsätter för Färjestad. Mot Grums hemma i Löfbergs Arena på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 5–1 (1–0, 3–1, 1–0) och har nu sex segrar i rad i U18 regional väst herr.

Borlänge nästa för Färjestad

Färjestad startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.43 slog Max Haglund till framspelad av Lukas Andersson och Philip Tollefsen. Färjestad gjorde 2–0 genom Joacim Olsson efter 32 sekunder i andra perioden.

Grums reducerade dock till 2–1 genom Valter Kammarbo efter 5.09 av perioden.

Färjestad gjorde dock två mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Wille Andersson Jöhnk och Vilgot Nygren. 7.58 in i tredje perioden slog Lukas Andersson till framspelad av Simon Näslund och ökade ledningen.

Lukas Andersson gjorde ett mål för Färjestad och spelade dessutom fram till två mål.

Med två omgångar kvar är Färjestad på andra plats i tabellen medan Grums är på sjätte plats. Ett fint lyft för Grums som låg på elfte plats så sent som den 26 september.

I nästa omgång har Färjestad Borlänge hemma i Löfbergs Arena, onsdag 15 oktober 19.00. Grums spelar hemma mot Leksand torsdag 16 oktober 19.00.

Färjestad–Grums 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)

U18 regional väst herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (3.43) Max Haglund (Lukas Andersson, Philip Tollefsen).

Andra perioden: 2–0 (20.32) Joacim Olsson (Lukas Andersson, Isak Holtet), 2–1 (25.09) Valter Kammarbo (Carl Glänfält), 3–1 (28.11) Wille Andersson Jöhnk (Max Haglund, Tom Bjurman), 4–1 (36.29) Vilgot Nygren (Melvin Johansson, Arvid Billing).

Tredje perioden: 5–1 (47.58) Lukas Andersson (Simon Näslund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 5-0-0

Grums: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Borlänge HF, hemma, 15 oktober

Grums: Leksands IF, hemma, 16 oktober