Färjestads fina svit fortsätter mot BIK Karlskoga

Seger för Färjestad med 6–0 mot BIK Karlskoga

Max Haglund matchvinnare för Färjestad

BIK Karlskogas sjunde raka förlust

Färjestad fortsätter att ha det lätt mot BIK Karlskoga i U18 regional väst topp 6 herr. På torsdagen vann Färjestad på nytt – den här gången med hela 6–0 (2–0, 1–0, 3–0) borta i Nobelhallen. Det var Färjestads nionde raka seger mot BIK Karlskoga.

BIK Karlskoga–Färjestad – mål för mål

Max Haglund gjorde 1–0 till Färjestad efter bara 30 sekunder framspelad av Philip Tollefsen och Vilgot Nygren.

Efter 1.21 slog Wille Andersson Jöhnk till assisterad av Jonathan Granquist och ökade ledningen till 0–2.

Efter 4.39 i andra perioden nätade Vilgot Nygren på pass av Tom Bjurman och gjorde 0–3.

Färjestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Melvin Johansson, Tom Bjurman och Elliot Nilsson.

Resultatet innebär att BIK Karlskoga ligger kvar på sjätte och sista plats och Färjestad toppar tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Färjestads BK vunnit.

Söndag 30 november spelar BIK Karlskoga hemma mot Leksand 14.30 och Färjestad mot Brynäs borta 15.00 i Monitor ERP Arena.

BIK Karlskoga–Färjestad 0–6 (0–2, 0–1, 0–3)

U18 regional väst topp 6 herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (0.30) Max Haglund (Philip Tollefsen, Vilgot Nygren), 0–2 (1.21) Wille Andersson Jöhnk (Jonathan Granquist).

Andra perioden: 0–3 (24.39) Vilgot Nygren (Tom Bjurman).

Tredje perioden: 0–4 (43.21) Tom Bjurman (Jonathan Granquist, Simon Caspersen-Snilsberg), 0–5 (53.01) Elliot Nilsson (Joacim Olsson, Max Haglund), 0–6 (56.11) Melvin Johansson (Robin Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 0-0-5

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

BIK Karlskoga: Leksands IF, hemma, 30 november

Färjestad: Brynäs IF, borta, 30 november