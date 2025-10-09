Färjestad utklassade Strömsbro på bortaplan

Färjestad-seger med 11–2 mot Strömsbro

Färjestads sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Max Haglund gjorde tre mål för Färjestad

Färjestad dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Strömsbro i U18 regional väst herr med hela 11–2 (3–0, 1–0, 7–2).

– Vi gör allt vi kan i två perioder, sedan sjunker vi tyvärr igenom under tredje och det drar iväg, tyckte Strömsbros tränare Rasmus Christensen, efter matchen.

I och med detta har Färjestad hela fem raka segrar i U18 regional väst herr.

Wille Andersson Jöhnk gjorde matchvinnande målet

Färjestad dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Efter 8.00 i andra perioden slog Max Haglund till på nytt på pass av Simon Caspersen-Snilsberg och gjorde 0–4. Färjestad vann också tredje perioden 2–7 och matchen med hela 11–2.

Simon Caspersen-Snilsberg gjorde två mål för Färjestad och spelade fram till tre mål, Max Haglund stod för fyra poäng, varav tre mål, Wille Andersson Jöhnk gjorde två mål och ett assist och Vilgot Nygren hade tre assists.

För Strömsbro gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Färjestad är på andra plats. Strömsbro har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 20 september låg laget på andra plats.

Strömsbro tar sig an Brynäs i nästa match borta söndag 12 oktober 12.00. Färjestad möter samma dag 17.00 Grums hemma.

Strömsbro–Färjestad 2–11 (0–3, 0–1, 2–7)

U18 regional väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (7.11) Max Haglund (Vilgot Nygren, Philip Tollefsen), 0–2 (14.29) Tom Bjurman, 0–3 (18.47) Wille Andersson Jöhnk (Vilgot Nygren, Max Haglund).

Andra perioden: 0–4 (28.00) Max Haglund (Simon Caspersen-Snilsberg).

Tredje perioden: 0–5 (45.39) Wille Andersson Jöhnk (Tom Bjurman, Vilgot Nygren), 0–6 (46.15) Max Haglund (Wille Andersson Jöhnk, Leo Kinnersjö), 0–7 (46.50) Alexander Nilsson (Simon Caspersen-Snilsberg, Joacim Olsson), 0–8 (47.47) Philip Tollefsen (Joacim Olsson, Simon Caspersen-Snilsberg), 0–9 (49.51) Simon Caspersen-Snilsberg (Edvin Näslund, Robin Nilsson), 0–10 (50.10) Simon Caspersen-Snilsberg (Alexander Nilsson), 0–11 (51.00) Melvin Johansson (Simon Näslund), 1–11 (56.00) Oscar Wennberg (Pontus Von Reedtz), 2–11 (57.51) Oscar Wennberg (Mille Thunman, Gustav Ytterbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 1-0-4

Färjestad: 5-0-0

Nästa match:

Strömsbro: Brynäs IF, borta, 12 oktober

Färjestad: Grums IK, hemma, 12 oktober