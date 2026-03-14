Färjestad utklassade Huddinge IK – vann med 8–0

Färjestad vann med 8–0 mot Huddinge IK

Färjestad övertygade när laget vann på hemmaplan mot Huddinge IK i U18 Nationell södra herr med hela 8–0 (2–0, 1–0, 5–0).

Segern var Färjestads sjunde på de senaste åtta matcherna, och sjätte hemmasegern i rad.

Färjestad–Huddinge IK – mål för mål

Tom Bjurman gjorde 1–0 till Färjestad efter 7.30 på pass av Joacim Olsson och Simon Caspersen-Snilsberg. Efter 14.34 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 genom Alexander Nilsson efter förarbete från Leo Kinnersjö och Wille Andersson Jöhnk.

Efter 15.28 i andra perioden nätade Melvin Johansson framspelad av Oscar Blom och Robin Nilsson och gjorde 3–0.

Färjestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Wille Andersson Jöhnk, som gjorde två mål, Melvin Johansson, Oscar Blom och Vilgot Nygren.

Färjestads Simon Caspersen-Snilsberg hade fyra assists, Wille Andersson Jöhnk gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Joacim Olsson hade tre assists.

Med en omgång kvar är Färjestad på tredje plats i tabellen medan Huddinge IK är på elfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Färjestad med 11–1.

Söndag 15 mars spelar Färjestad hemma mot Djurgården 12.15 och Huddinge IK mot Grums borta 13.00 i Norvalla Ishall.

Färjestad–Huddinge IK 8–0 (2–0, 1–0, 5–0)

U18 Nationell södra herr, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 1–0 (7.30) Tom Bjurman (Joacim Olsson, Simon Caspersen-Snilsberg), 2–0 (14.34) Alexander Nilsson (Leo Kinnersjö, Wille Andersson Jöhnk).

Andra perioden: 3–0 (35.28) Melvin Johansson (Oscar Blom, Robin Nilsson).

Tredje perioden: 4–0 (40.21) Melvin Johansson (Simon Caspersen-Snilsberg, Simon Näslund), 5–0 (41.43) Wille Andersson Jöhnk (Joacim Olsson, Simon Caspersen-Snilsberg), 6–0 (45.38) Oscar Blom (Vilgot Nygren), 7–0 (57.52) Vilgot Nygren (Joacim Olsson, Simon Caspersen-Snilsberg), 8–0 (59.15) Wille Andersson Jöhnk (Tom Bjurman, Arvid Billing).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-0-1

Huddinge IK: 1-0-4

