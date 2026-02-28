Elliot Nyström het när Skellefteå AIK U18 besegrade Björklöven U18

Seger för Skellefteå AIK U18 med 4–3 mot Björklöven U18

Skellefteå AIK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Skellefteå AIK U18 avgjorde efter 59.24.

Hemmalaget Skellefteå AIK U18 vann mot Björklöven U18 i U18 Nationell norra. 4–3 (1–0, 3–1, 0–2) slutade lördagens match.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund tyckte till om matchen:

– Vi gör en bra match i fem mot fem. Idag blev boxplay och powerplay avgörande.

Segern var Skellefteå AIK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Werner Hansson blev matchvinnare

Skellefteå AIK U18 tog ledningen efter 5.42 genom Elliot Nyström efter pass från Sixten Lundberg och Olle Lundström.

Skellefteå AIK U18 utökade ledningen genom Manne Nyström efter 3.57 i andra perioden.

Björklöven U18 reducerade dock till 2–1 genom Carl Karmehag efter 8.16 av perioden.

Skellefteå AIK U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Elliot Nyström och Werner Hansson och punkterade matchen.

14.32 in i tredje perioden fick Nick Travergård utdelning framspelad av Mathias Sivertsen Andresen och Erik Björkman och reducerade. Axel Sandberg såg till att Björklöven U18 reducerade igen efter 19.24 i tredje perioden på pass av Salim Ismailov och Alexander Kenttä-Esko. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Det här betyder att Skellefteå AIK U18 ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Björklöven U18 på tionde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match möter Skellefteå AIK U18 Modo Hockey U18 hemma och Björklöven U18 möter Luleå U18 borta. Båda matcherna spelas söndag 1 mars 12.00.

Skellefteå AIK U18–Björklöven U18 4–3 (1–0, 3–1, 0–2)

U18 Nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (5.42) Elliot Nyström (Sixten Lundberg, Olle Lundström).

Andra perioden: 2–0 (23.57) Manne Nyström (Hjalmar Morén Holmström, Ludvig Vestman), 2–1 (28.16) Carl Karmehag (Mathias Sivertsen Andresen, Sixten Gustavsson), 3–1 (30.20) Elliot Nyström (Manne Nyström), 4–1 (32.48) Werner Hansson (Mio Forssell, Olle Lundström).

Tredje perioden: 4–2 (54.32) Nick Travergård (Mathias Sivertsen Andresen, Erik Björkman), 4–3 (59.24) Axel Sandberg (Salim Ismailov, Alexander Kenttä-Esko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 4-0-1

Björklöven U18: 1-0-4

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Modo Hockey, hemma, 1 mars 12.00

Björklöven U18: Luleå HF, borta, 1 mars 12.00