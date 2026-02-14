Seger för Timrå IK U18 – steg åt rätt håll mot Täby

Timrå IK U18 vann med 5–4 mot Täby

Timrå IK U18:s Elton Sandman tvåmålsskytt

Vincent Landin Bray matchvinnare för Timrå IK U18

Det har varit en tung period för Timrå IK U18 i U18 Nationell norra med sju förluster i rad. Men borta mot Täby bröts den sviten. Det blev 4–5 (2–2, 2–1, 0–2) i matchen i Tibble Ishall.

Timrå IK U18 tog ledningen i första perioden genom Manfred Wennerberg.

Täby kvitterade till 1–1 genom Vincent Bäckdahl med 2.08 kvar att spela.

Efter 18.13 i matchen gjorde Timrå IK U18 1–2 genom Alvin Svanlund.

Täby gjorde 2–2 genom Tim Münger med 1.23 kvar att spela.

Täby startade också andra perioden starkast. Laget gick upp till en 4–2-ledning genom mål av Tim Münger och Markus Malmgren innan Timrå IK U18 svarade och gjorde 4–3 genom Elton Sandman.

4.54 in i tredje perioden nätade Timrå IK U18:s Elton Sandman på nytt och kvitterade. Efter 11.58 slog Vincent Landin Bray till framspelad av Elton Sandman och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 4–5.

Elton Sandman gjorde två mål för Timrå IK U18 och tre assist.

Täbys nya tabellposition är tionde plats medan Timrå IK U18 är på elfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Timrå med 4–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 februari. Då möter Täby Östersunds IK U18 i Tibble Ishall 11.40. Timrå IK U18 tar sig an AIK borta 12.00.

Täby–Timrå IK U18 4–5 (2–2, 2–1, 0–2)

U18 Nationell norra, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (15.39) Manfred Wennerberg (Elton Sandman, Arvid Cleve), 1–1 (17.52) Vincent Bäckdahl (Filip Leijonhielm, Vincent Ahlbom), 1–2 (18.13) Alvin Svanlund (Elton Sandman, Arvid Cleve), 2–2 (18.37) Tim Münger (Ludvig Langermo Neuman).

Andra perioden: 3–2 (34.24) Tim Münger (Ludvig Langermo Neuman, Daniel Kazimov), 4–2 (36.15) Markus Malmgren (Vincent Bäckdahl, Olle Fredén Ericsson), 4–3 (38.29) Elton Sandman (Alvin Svanlund).

Tredje perioden: 4–4 (44.54) Elton Sandman, 4–5 (51.58) Vincent Landin Bray (Elton Sandman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 2-0-3

Timrå IK U18: 1-1-3

Nästa match:

Täby: Östersunds IK, hemma, 15 februari 11.40

Timrå IK U18: AIK, borta, 15 februari 12.00