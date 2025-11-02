Edvin Hammarsten het när VIK Hockey U18 besegrade Lindlöven J18

VIK Hockey U18 vann med 6–2 mot Lindlöven J18

Hemmalaget VIK Hockey U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Lindlöven J18 i U18 regional väst fortsättning herr. 6–2 (1–2, 2–0, 3–0) slutade söndagens match.

VIK Hockey U18 tog ledningen i första perioden genom Edvin Hammarsten.

Lucas Sjöö och Melvin Lotzner gjorde att Lindlöven J18 vände till underläget till ledning med 1–2. Måns Johannesson och Rasmus Wall såg till att VIK Hockey U18 vände till ledning med 3–2. Även i tredje perioden var VIK Hockey U18 starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Elias Bräck, Viggo Mallmin och Edvin Hammarsten och avgjorde matchen.

Lindlöven J18 har startat svagt och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. VIK Hockey U18 har sju poäng.

Lagens första möte för säsongen vann VIK Västerås HK med 7–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 6 november. Då möter VIK Hockey U18 Valbo J18 i NickBack Arena 19.00. Lindlöven J18 tar sig an Strömsbro hemma 19.30.

VIK Hockey U18–Lindlöven J18 6–2 (1–2, 2–0, 3–0)

U18 regional väst fortsättning herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (11.09) Edvin Hammarsten (Anton Wernquist, William Arvsäter), 1–1 (13.50) Lucas Sjöö (Iago Vidan Chomchey, Mio Eriksson), 1–2 (17.36) Melvin Lotzner (Iago Vidan Chomchey, Lucas Sjöö).

Andra perioden: 2–2 (20.43) Måns Johannesson (Elias Bräck), 3–2 (29.10) Rasmus Wall (Måns Johannesson).

Tredje perioden: 4–2 (41.04) Elias Bräck (William Arvsäter, Alfred Örnberg), 5–2 (44.30) Viggo Mallmin (Mille Svensson, Sixten Söderkvist), 6–2 (57.06) Edvin Hammarsten (Anton Wernquist).

Nästa match:

VIK Hockey U18: Valbo HC, borta, 6 november

Lindlöven J18: Strömsbro IF, hemma, 6 november