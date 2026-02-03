Djurgårdens starka svit mot Huddinge IK fortsätter

Seger för Djurgården med 6–4 mot Huddinge IK

Djurgårdens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Eric Larsson avgjorde för Djurgården

Huddinge IK har varit lite av ett favoritmotstånd för Djurgården. På tisdagen tog Djurgården ännu en seger borta mot Huddinge IK. Matchen i U18 Nationell södra herr slutade 6–4 (4–1, 2–2, 0–1). Det var Djurgårdens femte raka seger mot just Huddinge IK.

Det här innebär att Djurgården nu har åtta segrar i följd i U18 Nationell södra herr.

Huddinge IK–Djurgården – mål för mål

Djurgården hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.37 genom Ville Söderström och gick upp till 0–3. Huddinge IK kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Djurgården dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Huddinge IK reducerade dock till 2–4 genom Emil Forslund tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 5.09 ökade Djurgården på till 2–5 genom Eric Larsson.

Huddinge IK gjorde 3–5 genom Andre Lindström efter 5.22 av perioden.

Djurgården ökade ledningen till 3–6, återigen genom Tom Pråhl efter 12.04.

14.20 in i tredje perioden slog Lukas Hammargren till framspelad av Emil Forslund och Alexander Hellqvist och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Huddinge IK.

Huddinge IK:s Emil Forslund stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Huddinge IK ligger kvar på elfte plats i tabellen och Djurgården på första plats. Djurgården var åtta i tabellen för 18 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Djurgårdens IF vunnit.

Lördag 14 februari möter Huddinge IK Malmö borta 15.30 och Djurgården möter Rögle borta 17.00.

Huddinge IK–Djurgården 4–6 (1–4, 2–2, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (6.37) Ville Söderström (Eric Larsson, Melvin Norman), 0–2 (12.31) Ville Söderström (Gustaf Révay), 0–3 (14.36) William Hedlund (Dorian Eklund Aspe), 1–3 (14.47) Hugo Christersson (Emil Forslund), 1–4 (17.17) Tom Pråhl (Emil Dahlbäck Larsson).

Andra perioden: 2–4 (23.37) Emil Forslund (Hugo Christersson, Elias Fredriksson), 2–5 (25.09) Eric Larsson (David Holst, Oliver Sundberg), 3–5 (25.22) Andre Lindström (Lukas Hammargren, Edvin Vintheden), 3–6 (32.04) Tom Pråhl (Dorian Eklund Aspe).

Tredje perioden: 4–6 (54.20) Lukas Hammargren (Emil Forslund, Alexander Hellqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 2-0-3

Djurgården: 5-0-0

Nästa match:

Huddinge IK: IF Malmö Redhawks, borta, 14 februari 15.30

Djurgården: Rögle BK, borta, 14 februari 17.00