Djurgårdens segerrad fortsätter efter 4–0 mot SSK U18

Seger för Djurgården med 4–0 mot SSK U18

Djurgårdens sjunde seger på de senaste sju matcherna

Alexander Engman avgjorde för Djurgården

Det går fortsatt bra för Djurgården i U18 regional öst herr. På söndagen mötte laget SSK U18 på Hovet och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sju matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot SSK U18 blev 4–0 (1–0, 2–0, 1–0).

Nacka nästa för Djurgården

Alexander Engman gjorde 1–0 till Djurgården efter 7.32. Djurgården startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av David Holst och Melvin Norman. Efter 6.26 i tredje perioden gjorde William Hedlund också 4–0 på pass av Oliver Sundberg och Egon Ekberg.

Torsdag 16 oktober spelar Djurgården borta mot Nacka 19.00 och SSK U18 mot Sollentuna hemma 19.30 i Scaniarinken.

Djurgården–SSK U18 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

U18 regional öst herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (7.32) Alexander Engman.

Andra perioden: 2–0 (23.24) David Holst (Alexander Engman), 3–0 (26.13) Melvin Norman.

Tredje perioden: 4–0 (46.26) William Hedlund (Oliver Sundberg, Egon Ekberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 5-0-0

SSK U18: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Nacka HK, borta, 16 oktober

SSK U18: Sollentuna HC, hemma, 16 oktober