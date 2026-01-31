Djurgården vann på nytt – 4–0 mot Grums

Djurgården vann med 4–0 mot Grums

Djurgårdens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Dorian Eklund Aspe avgjorde för Djurgården

Djurgården fortsätter starkt i U18 Nationell södra herr. När laget mötte Grums på hemmaplan på Hovet på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–0 (1–0, 1–0, 2–0). I och med detta har Djurgården sex segrar i rad.

Färjestad nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen efter 9.28 genom Dorian Eklund Aspe efter förarbete av Oliver Sundberg och Egon Ekberg.

Efter 8.09 i andra perioden slog Tom Pråhl till framspelad av Egon Ekberg och William Hedlund och gjorde 2–0.

9.06 in i tredje perioden fick Melvin Norman utdelning på pass av Emil Dahlbäck Larsson och Ville Söderström och ökade ledningen. Djurgården gjorde också 4–0 genom William Canemyr på pass av Lukas Mattsson efter 17.15.

Resultatet innebär att Djurgården fortsätter toppa tabellen och Grums ligger på elfte plats i tabellen. Djurgården var åtta i tabellen för 15 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 14 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Billerudhallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 februari. Då möter Djurgården Färjestad på Hovet 16.00. Grums tar sig an Huddinge IK borta 15.30.

Djurgården–Grums 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

U18 Nationell södra herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (9.28) Dorian Eklund Aspe (Oliver Sundberg, Egon Ekberg).

Andra perioden: 2–0 (28.09) Tom Pråhl (Egon Ekberg, William Hedlund).

Tredje perioden: 3–0 (49.06) Melvin Norman (Emil Dahlbäck Larsson, Ville Söderström), 4–0 (57.15) William Canemyr (Lukas Mattsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 5-0-0

Grums: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Färjestads BK, hemma, 1 februari 16.00

Grums: Huddinge IK, borta, 1 februari 15.30