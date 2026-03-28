Djurgården vann matchserien mot Örebro Hockey U18 efter rysare

Segern på hemmaplan med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) efter förlängning i andra matchen gör att Djurgården har vunnit matchserien mot Örebro Hockey U18 i kvartsfinalen i U18-SM herr. Djurgården vann serien med 2-0.

Tom Pråhl slog till 1.03 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Det var Djurgårdens fjärde raka seger mot Örebro Hockey U18.

Den första perioden slutade 0–0.

5.54 in i andra perioden gjorde Djurgården 1–0. Målskytt var Tom Pråhl på pass av Dorian Eklund Aspe och Oliver Sundberg. Efter 15.22 i andra perioden nätade Dante Bergfors och kvitterade för Örebro Hockey U18.

15.17 in i tredje perioden slog Oliver Sundberg till på pass av Tom Pråhl och Dorian Eklund Aspe och gav laget ledningen. 17.38 in i perioden fick Milo Spelkvist utdelning på pass av Emil Gustafsson och Arvid Jansson och kvitterade.

Djurgårdens Oliver Sundberg var inblandad i alla tre målen och stod för ett mål och två assists och Tom Pråhl gjorde två mål och ett målgivande pass.

Djurgården är nu klart för semifinal.

Djurgården–Örebro Hockey U18 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0)

Kvartsfinalen i U18-SM herr

Andra perioden: 1–0 (25.54) Tom Pråhl (Dorian Eklund Aspe, Oliver Sundberg), 1–1 (35.22) Dante Bergfors.

Tredje perioden: 2–1 (55.17) Oliver Sundberg (Tom Pråhl, Dorian Eklund Aspe), 2–2 (57.38) Milo Spelkvist (Emil Gustafsson, Arvid Jansson).

Förlängning: 3–2 (61.03) Tom Pråhl (Oliver Sundberg, Egon Ekberg).

Slutresultat i serien: Djurgården–Örebro Hockey U18 2–0