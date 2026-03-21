Djurgården till kvartsfinal – avgjorde matchserien mot Karlskrona

Djurgården vann med 6–3 mot Karlskrona

Djurgårdens Dorian Eklund Aspe tremålsskytt

Egon Ekberg matchvinnare för Djurgården

Segern hemma med 6–3 (1–2, 1–0, 4–1) gör att Djurgården har säkrat segern i matchserien mot Karlskrona i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Djurgården vann serien i två raka matcher.

Djurgården tog ledningen i början av första perioden genom Dorian Eklund Aspe.

Hampus Ullberg gjorde att Karlskrona vände till underläget till ledning med 1–2 med två raka mål.

Efter 4.04 i andra perioden nätade Egon Ekberg framspelad av Oliver Sundberg och Dorian Eklund Aspe och kvitterade för Djurgården.

Djurgården tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.30 genom Dorian Eklund Aspe och gick upp till 5–2 innan Karlskrona svarade.

6–3 blev det till slut för Djurgården.

Djurgårdens Egon Ekberg stod för två mål och två assists, Dorian Eklund Aspe gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål och Tom Pråhl hade tre assists.

Djurgården är nu klart för kvartsfinal.

Djurgården–Karlskrona 6–3 (1–2, 1–0, 4–1)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 1–0 (5.54) Dorian Eklund Aspe (Egon Ekberg, Anton Winbo), 1–1 (15.53) Hampus Ullberg (Olle Willén, Max Frykberg), 1–2 (16.18) Hampus Ullberg (Oliver Ulander).

Andra perioden: 2–2 (24.04) Egon Ekberg (Oliver Sundberg, Dorian Eklund Aspe).

Tredje perioden: 3–2 (40.30) Dorian Eklund Aspe (Egon Ekberg, Tom Pråhl), 4–2 (49.09) Egon Ekberg (Tom Pråhl, Gustaf Révay), 5–2 (55.16) Dorian Eklund Aspe (Gustaf Révay, Tom Pråhl), 5–3 (57.43) Svante Klein (Isak Melkersson, Albin Bjarkå), 6–3 (59.23) Lukas Mattsson (Ville Söderström).

Slutresultat i serien: Djurgården–Karlskrona 2–0