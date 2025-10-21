Djurgården kan fira seriesegern efter 4–0 mot Brinken

Djurgården-seger med 4–0 mot Brinken

Djurgårdens tionde seger på de senaste tio matcherna

Gustaf Révay tvåmålsskytt för Djurgården

Med 4–0 (2–0, 1–0, 1–0) mot bortalaget Brinken är det klart. Djurgården är slutsegrare i U18 regional öst herr. Brinken ligger på elfte plats i tabellen.

Djurgården har nu tio raka segrar. Brinken har sju förluster i rad.

Tom Pråhl gjorde avgörande målet

Djurgården tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. Efter 8.54 i andra perioden nätade Gustaf Révay återigen framspelad av Alexander Engman och gjorde 3–0. Efter 2.36 i tredje perioden gjorde Anton Winbo också 4–0 assisterad av Oliver Sundberg.

I nästa match möter Djurgården AIK borta och Brinken möter Sollentuna hemma. Båda matcherna spelas söndag 26 oktober 16.00.

Djurgården–Brinken 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

U18 regional öst herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (4.05) Tom Pråhl (Oliver Sundberg, Ville Söderström), 2–0 (6.04) Gustaf Révay (William Canemyr, Lukas Mattsson).

Andra perioden: 3–0 (28.54) Gustaf Révay (Alexander Engman).

Tredje perioden: 4–0 (42.36) Anton Winbo (Oliver Sundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 5-0-0

Brinken: 0-1-4

Nästa match:

Djurgården: AIK, borta, 26 oktober

Brinken: Sollentuna HC, hemma, 26 oktober