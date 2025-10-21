Djurgården kan fira seriesegern efter 4–0 mot Brinken
- Djurgården-seger med 4–0 mot Brinken
- Djurgårdens tionde seger på de senaste tio matcherna
- Gustaf Révay tvåmålsskytt för Djurgården
Med 4–0 (2–0, 1–0, 1–0) mot bortalaget Brinken är det klart. Djurgården är slutsegrare i U18 regional öst herr. Brinken ligger på elfte plats i tabellen.
Djurgården har nu tio raka segrar. Brinken har sju förluster i rad.
Tom Pråhl gjorde avgörande målet
Djurgården tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. Efter 8.54 i andra perioden nätade Gustaf Révay återigen framspelad av Alexander Engman och gjorde 3–0. Efter 2.36 i tredje perioden gjorde Anton Winbo också 4–0 assisterad av Oliver Sundberg.
I nästa match möter Djurgården AIK borta och Brinken möter Sollentuna hemma. Båda matcherna spelas söndag 26 oktober 16.00.
Djurgården–Brinken 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)
U18 regional öst herr, Hovet
Första perioden: 1–0 (4.05) Tom Pråhl (Oliver Sundberg, Ville Söderström), 2–0 (6.04) Gustaf Révay (William Canemyr, Lukas Mattsson).
Andra perioden: 3–0 (28.54) Gustaf Révay (Alexander Engman).
Tredje perioden: 4–0 (42.36) Anton Winbo (Oliver Sundberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Djurgården: 5-0-0
Brinken: 0-1-4
Nästa match:
Djurgården: AIK, borta, 26 oktober
Brinken: Sollentuna HC, hemma, 26 oktober
